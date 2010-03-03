Org. Berk kış tatbikatının komutanı

T24 - Genelkurmay Başkanı Başbuğ, Erzincan soruşturması çerçevesinde hazırlanan ve Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede 1. sıradaki sanık olarak gösterilen 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile Sarıkamış’ta bir araya gelecek.





Birinci Dünya Savaşı sırasında, 60 binden fazla Türk askerinin donarak öldüğü Sarıkamış faciasının yaşandığı bölgede 2 yılda bir yapılan Kış Tatbikatı bugün ve yarın Kars’ın Sarıkamış ilçesinin Allahuekber Dağları bölgesinde icra edilecek. Tatbikatta, birliklerin kış koşulları altında savaş yetenekleri denenecek.





Kardan yapılan barınaklar



Tatbikat, 3. Ordu Komutanlığı’nın sorumluluğunda ve 9. Kolordu Komutanlığı’nın sevk ve idaresinde yapılacak. Kendi sorumluluğunda yapılan tatbikatta, özel yetkili Erzurum Cumhuriyet Savcılığı’na çağrıldığı halde ifade vermeye gitmeyen ve mahkeme tarafından kabul edilen iddianamede 1. sıradaki sanık olarak gösterilen Orgeneral Berk de hazır bulunacak. Başbuğ da, yarın tatbikatı yerinde izleyecek. Başbuğ ile Berk, bir araya gelecek.



Sarıkamış’taki kış tatbikatına, 9. Kolordu Komutanlığı’na bağlı birlikler katılıyor. Askeri birlikler, tepelerdeki ormanlık alanda kendilerini kamufle ederek konuşlanıyor. Çadırların yanı sıra sıkıştırılmış kardan Eskimo tipi kulübeler ile koruganlar da inşa ediliyor. Kar blokları, belirli bir mühendisliğe dayalı olarak sıkıştırılıyor. Bu bloklardan, kale tipi barınaklar da inşa ediliyor. Kar blokları, kurşun geçirmeyecek ve kurşunun hızını tutacak özellikte hazırlanıyor. Tatbikata katılan askerler, su geçirmeyen ve sıcak tutan özel beyaz kamuflaj kıyafetleri giyiyor.



Tatbikat, dost ve düşman iki birliğin kış şartlarında çatışmaya girmesi senaryosuna dayalı olarak icra ediliyor. Senaryo çerçevesinde, araziye konuşlanmış birliklerin bir hava saldırısına karşı göstereceği reaksiyon test ediliyor. Tatbikat çerçevesinde, birliklerin kış şartları altında, karın içinde barınma ve manevra yapma yetenekleri deneniyor. Ayrıca tank birliklerinin karlı arazi üzerinde koordinasyon içinde saldırı yapma yetenekleri de teste tabi tutuluyor.





Gül ve Erdoğan yok



23 Şubat 2006’daki tatbikata, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök ve kuvvet komutanları da katılmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün katılması planlanan 2008’deki kış tatbikatı, Kuzey Irak’taki PKK kamplarına düzenlenen operasyon nedeniyle iptal edilmişti. 2010 tatbikatına katılımın Gül ve Erdoğan’ın programında yer almaması ise dikkati çekti.





