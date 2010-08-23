'Org. Berk hakkındaki iddialar kişisel ve farazi'

T24 - Genelkurmay Başkanlığı, “Ergenekon”a bağlı olarak faaliyet gösterdiği öne sürülen eski 3. Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk ile ilgili raporunu tamamladı. Org. Berk hakkındaki 6 iddia ve suçlamanın incelendiği raporda, ''İddialar hiçbir belgeye dayanmayan kişisel ve farazi değerlendirmedir'' denildi.



Eklerle birlikte 500 sayfalık raporda Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanan Org. Erdal Ceylanoğlu’nun imzası var.



CNN Türk'ün ulaştığı raporun konusu, dönemin Üçüncü Ordu Komutanı Orgeneral Saldıray Berk'in Erzurum ve Erzincan'da “Ergenekon” terör örgütene bağlı olarak faaliyet gösterdiği iddiası. Orgeneral Berk, bu iddia nedeniyle Erzurum Özel Yetkili Savcılığı’nın hazırladığı iddianamade bir numaralı sanık konumunda bulunuyor.





Ceylanoğlu'nun imzası var

Genelkurmay Başkanlığı, iddiaları araştırmak üzere Mart ayında özel bir soruşturma heyeti oluşturdu. Heyetin başına Orgeneral Erdal Ceylanoğlu getirildi.



Heyet, Orgeneral Saldıray Berk' le birlikte 10 general, 16 subay, 2 astsubay ve bir uzman erbaşın ifadesine başvurdu. Yüzlerce belgeyi inceledi.





‘Seminerde sadece PKK konuşuldu'

Raporda, araştırılan ilk konu Saldıray Berk'in “seminer” adı altında darbe toplantıları yaptığı, "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinde imzası bulunduğu iddia edilen Albay Dursun Çiçek' in de bu toplantılarda katıldığı iddiasıydı.



Rapor, 3. Ordu’da Kara Kuvvetleri planmasına uygun olarak seminer düzenlendiğini, ancak konusunun PKK ile mücadele olduğunu vurguluyor.



Seminere katılan 17 askeri personelin de seminerde PKK dışında hiçbir konunun konuşulmadığı bilgisini verdiği kaydediliyor.





'Çiçek Erzincan'a gelmedi'

Albay Dursun Çiçek'in ise seminere katılmadığı gibi kesinlikle Erzincan'a gelmediği vurgulanıyor. Raporda, ''Deniz kurmay Albay 2006 yılından, karara kadar herhangi bir zamanda Erzurum’a geldiği bilgisi yoktur'' deniliyor.





‘Yasadışı iş yok'

Raporun sonuç bölümünde ise savcının Saldıray Berk hakkında öne sürdüğü iddialarla ilgili hiçbir bilgi, belge, hazırlık ve uygulamaya rastlanılmadığına dikkat çekiliyor.



Raporda, "Orgeneral Berk' in silahlı terör örgütüne bağlı faliyet gösterdiği iddiası belgeye dayanmayan kişisel ve farazi değerlendirmelerdir. Yasal mevzuata aykırı hiçbir iş ve işleme rastlanılmamıştır" ifadesine yer veriliyor.





İşte en kritik başlıklar:

Saldıray Berk'in kendi komutasındaki 3. Ordu Komutanlığı'nda darpe planları yapıldığı iddiası.

Genelkurmay'ın raporuna göre, gerçekleştirilen bir iç güvenlik semineri ve o seminerde PKK ile mücadele dışında bir konuya girilmedi. Seminere iddia edildiği gibi terörle mücadele eylem planını hazırlamakla suçlanan Albay Dursun Çiçek de katılmadı.





Saldıray Berk'in mezhep ayrımcılığı yaratmak kaos ortamı oluşturmak için Alevi köylerine yardım ettiği iddiası.



Raporda Orgeneral Berk'in sadece Karakaya ve Çınarlı köylerine şahsen uğradığı tespitine yer verildi. Yapılan yardım toplumsal gelişime destek faaliyeti kapsamındaydı denildi. Devlet ödeneklerinin kullanılmadığı vurgulandı.



Orgeneral Berk'in hakkındaki soruşturmayı yürüten Erzincan Başsavcı Vekili'ne gözdağı vermek için askeri araçları şehir içinden geçirdiği iddiası...



Bu iddianın dayanağı, araçların Erzincan eski İl Jandarma Komutanı Recep Gençoğlu'nun "sanık" sıfatıyla Erzurum'a tutuklu olarak nakledildiği gün şehirden geçirilmesiydi.



28 Şubat sürecinde Sincan'dan tankların geçmesi emrini veren isim, yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Erdal Ceylanoğlu'nun imzası bulunan rapora göre ise askeri araçlar 1-5 Mart tarihleri arasında yapılacak kış tatbikatına hazırlık için eğitim amaçlı ve önceden planlı bir şekilde hareket etti..



Üstelik araçların şehir içinden değil, trafiğin en az olduğu şehrin dışından İl Emniyet Müdürlüğü'nün bilgisi dahilinde geçirildiği ifade edildi.



Bu rapor Erzurum'da başlayan Ergenekon dava dosyasına da girdi