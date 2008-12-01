Org. Başbuğ'dan askeri hekimlere jest!

Org. Başbuğ, astsubayların ardından askeri hekimlerin lehine bir iyileştirme programı hazırladı. Döner sermayeden pay alamadıkları için sivil hekimlere göre maaşları oldukça düşük kalan askeri tabiplerin ekonomik durumları iyileştirilecek.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik başlattığı mesleki ve özlük haklarına ilişkin iyileştirme planları devam ediyor. Org. Başbuğ, astsubayların ardından askeri hekimlerin lehine yeni düzenlemeler yapacak. Döner sermayeden pay alamadıkları için sivil hekimlerle aralarında maaş farkı uçurumu olan askeri hekimlere ekonomik iyileştirmeler geliyor. Konu 25 Kasım'da Genelkurmay Karargâhı'nda düzenlenen Birleştirilmiş Komutanlar Toplantısı'nda masaya yatırıldı. Sayıları 2 bini bulan askeri hekimlerin mesleki ve özlük hakları yeniden düzenlenecek. İşte Org. Başbuğ'un askeri hekimler için yapacağı iyileştirmeler:



* Askeri hekimler döner sermayeden pay alamadığı için sivil hekimlerin maaşının üçte birini alabiliyor. Askeri hekimlere bir maaş zam yapılacak. Halen askeri tıp mezunu bir hekim ihtisas sırasında ortalama bin 600 YTL maaş alırken muadili sivil pratisyen hekimin eline aylık 4 bin YTL geçiyor.



* Halen 15 yıl olan mecburi hizmet süresi kısaltılacak.



* Çalışma saatleri düzenlenecek. Siviller 24 saat esasına göre çalışıyor. Çalışma süresini hafta içinde tamamlayabilen sivil doktorlar mecburi hizmet sırasında yakınlarını görebilmek için memleketine gidebilecek zamanı buluyor. Ancak kıtada hizmet veren askeri hekimlerin böyle bir şansı yok.



* Askeri hastaneleri yeniden cazibe merkezi haline getirmek için yüzde 5 olan sivil hasta kontenjanı artırılacak.



* Ödenek, tazminatlar 2 katına çıkacak. Ekonomik iyileştirmelerle askeri tabiplerin motivasyonun artırılması hedefleniyor. Motivasyonun sağlanmadığı durumda hizmet kalitesinde düşüş olabileceği, nitelikli uzman doktorların emeklilik süresini beklemeden TSK'dan ayrılabileceği, nitelikli doktor istihdamında problemlerle karşı karşıya kalabileceği öngörülüyor. Yıllardır sivil hekimlerle aralarında ücret uçurumu olan askeri doktorların ödeneklerinde yapılacak iyileştirmelerle askeri hastaneler yeniden cazibe merkezi haline getirilecek.

