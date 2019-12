Org. Başbuğ: Tek tip askerliğin uygun olduğunu düşünüyoruz

T24

Törende konuşan Başbuğ, terörle mücadele, Kürt sorunu, TSK'nın faaliyetleri ve tek tip askerlik konusunda önemli mesajlar verdi.



Org. İlker Başbuğ'un Ankara Genelkurnay Karargâhı'ndaki yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:



Genelkurmay Başkanlığı'nda düzenlenen törende, 30 Ağustos itibarıyla emekliye ayrılacak Orgeneral İlker Başbuğ, görevini Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Işık Koşaner'e devretti.

TSK'de görev yapan personelin ancak kendi çabası ve mesleğinde başarılarla ve Türk ordusuna, devletine bağlılıkla yükselebileceğini ifade eden Orgeneral Başbuğ, şunları kaydetti:

''TSK'nın sahip olduğu kurum kültüründe hiç kimse için hiçbir şekilde ayrımcılık yapılamaz. Yıllar önce askerlik andını içerek askerliğe ilk adımımı atmıştım. Zamanla bu andın her kelimesinin ne kadar önemli olduğunu ve bir asker için anlamını daha iyi kavradım. Her kelimesi ayrı bir anlam taşıyan askerlik andındaki şu iki hususa dikkatinizi çekmek isterim; Millet ve cumhuriyete. Askerliğin namusunu, Türk Sancağı'nın şanını canından aziz bilmek. Askerler için hayattaki en önemli şey erdemdir. Erdem, insanın ruhsal olgunluğudur. Namus, sadakat, şeref, vefa, ahlak, karakter, fedakarlık ve cesaret, erdemle bütünleşir.''



Başbuğ, günümüzde ciddi şekilde ortaya çıkan bir diğer güvenlik sorununun siber savaş olduğuna dikkati çekti.



Bu nedenle devletler ve kurumlar tarafından siber savaşa karşı etkin mücadele yapılması zorunluluğunun da yeni ve önemli bir güvenlik ihtiyacı olarak ortaya çıktığını anlatan Başbuğ, şunları kaydetti:



''Dünya, gerçek anlamda 11 Eylül 2001'de Amerika Birleşik Devletlerinde İkiz Kuleler'e yapılan saldırıyla siber savaşın çağımızdaki ilk uygulamasına şahit olmuştur. Teknolojideki ve özellikle de bilişim teknolojisindeki gelişmeler, siber savaşı güçlendirici bir etki yapmıştır. Çünkü bilişim teknolojisinin kontrol edilemeyen bir hızla gelişmesi, derinleşmesi ve dünya çapında yayılması, beraberinde hukuk dışılığı, görünmezliği ve kötü niyetli gruplar arasında koordinasyon yeteneğinin artmasını ve bilginin kontrol edilebilirliğinin zayıflamasını da getirmiştir.

Son yıllarda ülkemiz ve özellikle Türk Silahlı Kuvvetleri de benzer bir tehditle karşı karşıyadır. Bu yeni tehdidin en önemli özelliği, sanal ortamın denetlenememezliğinden neredeyse sonsuz manevra alanından azami ölçüde yararlanmasıdır.



Yeni tehdidin dikkat çeken diğer bir önemli tarafı da iletişim dünyası üzerindeki yoğun etkisidir. Bilişim teknolojisinin sağladığı olanaklarla bilgi ve haber hızla tüm dünyaya yayılabilmekte ve yaratılmak istenen algı kamuoyunda hızla oluşturulabilmektedir.''





Sivil-asker ilişkileri



Ulusal güvenliğin içinde sivil-asker ilişkilerinin ayrı ve önemli bir yerinin bulunduğunu vurgulayan Orgeneral Başbuğ, her ülkede karar mekanizmalarının nasıl işleyeceğinin, asker ve sivil arasındaki yetki ve sorumlulukların nasıl paylaşılacağının o ülkenin anayasa ve yasalarında belirtildiği şekilde olduğunu ifade etti.



Orgeneral Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bu hususta siyasal ve kurumsal kültür, güvenlik ortamı ve toplumsal algı da belirleyici özelliğe sahiptir. Bu ilişkide elbette sivil liderler güce ve otoriteye sahiptir. Ancak sivil otoritenin askeri konulara müdahalesinde tespit edilmiş katı prensiplerden ziyade sağduyulu davranışlar öne çıkmalıdır. Sivil-asker ilişkilerinde askerler için önemli bir diğer husus ise şudur: Çağdaş toplumlarda askerler sivil otoriteye profesyonel tavsiyelerini yaparlarken şu anlayışa sahiptirler: Yaptıkları tavsiyeler ve teklifler dinlenecek ve değer verilecektir...''





"TSK'nın önemli görev ve sorumluluğu vardır"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, aynı zamanda devlet denilen yapı içinde elbette önemli bir yere ve sorumluluğa sahip olduğunu vurgulayan Orgeneral Başbuğ, şöyle konuştu:



''Bazı çevrelerce bilinçli olarak çarpıtılarak ifade edildiği gibi bu konu herhangi bir ayrıcalık içermemektedir.Türk Silahlı Kuvvetleri, devlet düzeni içinde yasalarla kendisine verilmiş görevleri yerine getirmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, cumhuriyetin temel niteliklerinden birini oluşturan demokrasi rejimine bağlıdır ve saygılıdır. Demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için de üzerine düşeni yapmaya özen göstermektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, normal bir çağdaş demokrasinin öngördüğü tüm değerleri içselleştirmiş bir kurum olarak görevini yapmaktadır. Hal böyleyken, bunu defalarca ifade etmemize rağmen geçmişte yaşananları sık sık gündeme getirmenin, toplumu huzursuz ve Türk Silahlı Kuvvetleri personelini rahatsız ettiğini ve toplumun tansiyonunun gereksiz yere yükseltildiğini düşünmekteyiz.''





"Tek tip askerliğin uygun olacağını değerlendiriyoruz"



Genelkurmay Karargahı'nda düzenlenen devir-teslim töreninde konuşan Başbuğ, ''Mehmetçik bizim en büyük gücümüzdür'' diyerek, Türk ordusunu emsalsiz kılanın, Mehmetçiğin cesareti, kahramanlığı ve fedakarlığı olduğunu söyledi.



Ancak bütün bunlara rağmen, iç güvenlik harekatında yürütülen bazı görevlerde devamlılık sağlanması için bazı birliklerin profesyonel hale getirilmesinin de bir zorunluluk olduğunu ifade eden Başbuğ, ''bu kapsamda 2 yıl önce başladığımız Kara Kuvvetleri'ne ait 5 komando tugayı ile bir Jandarma Komando Tugayının muharip unsurlarının profesyonel hale getirilmesi projesini, söz verdiğimiz ve planladığımız şekilde tamamladık'' diye konuştu.



İç güvenlik harekatının icrası esnasında zaman zaman bu zorlu mücadeleyle ilgili çeşitli iddiaların ortaya atıldığını belirten Başbuğ, ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin veremeyeceği hiç bir hesap yoktur. Önemli olan 'Bu tip olaylarda ihmal var mıdır, suç unsuru var mıdır?' sorularına cevap aranmasıdır'' dedi.



Böyle durumlarda mutlaka olayların adli ve idari yönleriyle soruşturulduğunu ifade eden Başbuğ, soruşturma neticelerinin de kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.



Soruşturması devam eden olaylara ilişkin açıklama yapılmasını beklemenin her şeyden önce hukuk sistemine saygısızlık olduğunu vurgulayan Başbuğ, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Ayrıca, düşündürücü olan ülke güvenliğinden sorumlu ordusundan önce, art niyetli haberlere ve kişilere inanmayı tercih eden insanların Türkiye'de varoluşudur. Yapılan ve yapılabilecek hataların gündeme taşınmasından hiçbir zaman rahatsızlık duymayız. Bizi asıl rahatsız eden iç güvenlik harekatında mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin art niyetli ve önyargıyla ve sadece kendilerince hatalı olduğu değerlendirilen uygulamaların ısrarla günlerce, aylarca medyada gündeme getirilmeye çalışılmasıdır.''





"Türk askerinin mizacında umutsuzluğa asla ve asla yer yoktur"



Orgeneral İlker Başbuğ, erdemin iyi bir insanın, askerin özünü oluşturduğunu söyledi.



Hizmet süresi içinde bu konu üzerinde önemle durmaya çalıştığını belirten Başbuğ, şunları kaydetti:



''Bu kavramlar üzerinde durmamın nedeni günümüzde asker hakkında ileri geri, çok sayıda yorum ve düşüncenin ifade edildiği bir ortamda askerin karakterini, ruh yapısını ve gerçekte kim olduğunu sizlere biraz olsun anlatabilmektir. Askerin manevi dünyasını keşfetmeden askeri tam olarak anlayabilmek ve asker hakkında hükümde bulunmak son derece yanlıştır. Biz askerler ve sivillerin, olaylara ve olgulara bakış açısı farklıdır. Doğrudur, siviller denize baktığında maviyi, ovaya baktığında düzlüğü, ormana baktığında ağaçları, dağlara baktığında yüksekliği görür. Biz askerler ise denize baktığımızda derinliği, ovanın engebelerini, dağın uçurumlarını görürüz.

Geçen yarım asra yakın bir süreye dönüp baktığımda her bakımdan mücadelelerle dolu bir meslek yaşamı geçirdiğimi görüyorum. Aslında mücadele, askerlik mesleğinin en önemli karakteristik özelliklerindendir. İnancım odur ki yılgınlığa düşen bir şahıstan iyi asker olmaz. Askerlikte mücadeleler, bazen günler, haftalar ve hatta yıllarca devam edebilir. Askerin başarı için tüm bu zorlukları göğüsleyerek, mücadeleyi kararlılıkla sürdürebilecek yapıda olması kaçınılmazdır. Bu bağlamda Türk Silahlı Kuvvetlerinin mayası çok güçlüdür. Son derece oturmuş bir kurumsal yapısı vardır. Bu özellik tarihseldir. O dayanılmaz koşullarda Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında oynadığı rol bunun en canlı ve akıllarda tutulması gereken örneğidir. Türk askerinin mizacında umutsuzluğa asla ve asla yer yoktur. Zorluklarla mücadele, sanılanın aksine, Türk Silahlı Kuvvetlerine yılgınlık ve karamsarlık değil daima güç vermiştir.''



Tarihsel olarak toplumların temel ihtiyaçlarının başında güvenlik konusunun geldiğini belirten Orgeneral Başbuğ, güvenliğin geniş anlamıyla bireylerin, toplumların yaşadıkları alanları dış ve iç risklere karşı korunması olduğunu kaydetti.



Orgeneral Başbuğ, şunları kaydetti:



''Güvenliğin sağlanması devlete düşen görevdir. Aslında devletlerin var oluşlarının ana nedenlerindendir. Tüm ülkelerin kendi ihtiyaçlarına, özelliklerine ve anayasal düzenlerine bağlı olarak güvenlik yapılanmaları farklı olabilir. Bu konuda bir standart aranması da doğru değildir. Geçmiş dönemlerde güvenlik deyince akla iki boyut geliyordu. Bunlar, güvenliğin politik ve askeri boyutlarıydı. Günümüzde bunların yanına ekonomik, sosyal, hatta çevre boyutunu da eklemek zorundayız. Günümüzde güvenliğin bu beş boyutu birbiriyle bağlantılı ve bağımlıdır. Genel olarak güvenliğin askeri boyutu, ülkelerin caydırıcı bir askeri güce sahip olması ve bu askeri gücün risk algılamaları çerçevesinde savunma ve taarruz kabiliyetine sahip olmasıdır.''



Başbuğ ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığı ve gücü karşısında bölücü terör örgütünün amaçlarına ulaşmasının mümkün olmadığını bildirdi.



Devir-teslim töreninde konuşan Başbuğ, özellikle Haziran-Temmuz 2010 tarihlerinde hepsi birer başarı örneği olan, terörle mücadelede ders konusu olabilecek Türk Silahlı Kuvvetlerinin Şırnak-Karaçalı, Silvan, Siirt-Doğanköy, Hakkari- Beyyurdu gibi bölgelerde bölücü terör örgütüne ağır darbelerin vurulduğu operasyonların, kamuoyuna bilgi verilmesine rağmen medyada yeterince yer almamasını anlamanın mümkün olmadığını söyledi.



Başbuğ, ''O zaman bazen bu süreçte zaman zaman 'Medya, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanın da mı, karşısında mı?'' sorusunu "aklımızdan geçirmek, bizim için gerçekten acı bir deneyim, kişisel ve kurumsal hafızalarımızda yer alan bir soru olarak karşımıza çıkıyor'' diye konuştu.



Terör örgütünün, terörün sürdüğü bölgeleri tekrar 90'lı yıllardaki duruma döndürme, ülke sathında kardeş kavgası yaratma, yaşanılan olaylara uluslararası boyut kazandırma hedefine sahip olabileceğini ifade eden Başbuğ, ''Ancak bölücü terörle mücadelede tek ses ve tek vücut olarak hareket edildiği, terörle mücadeleye siyaset üstü bir konu olarak bakıldığı takdirde, Türkiye Cumhuriyeti'nin kararlılığı ve gücü karşısında bölücü terör örgütünün bu amaçlarına ulaşması mümkün değildir'' görüşünü dile getirdi.





27. Genelkurmay Başkanı



Görevini Orgeneral İlker Başbuğ'dan devralan Orgeneral Işık Koşaner, Genelkurmay'ın 27'nci başkanı oldu.



Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Genelkurmay Başkanlığı görevini yürüten 27 Komutan'ın isimleri şöyle:



