Org. Başbuğ: PKK'yı bitirme fırsatı 1 Mart'ta kaçtı

T24 -



'Kürt kardeşlerimiz teröre tavır almalı'



'ABD ile işbirliği olmadan harekât zor'

'İyi istihbarat, planlama ile Kandil temizlenir'



'PKK terör örgütü şanslı bir örgüt'

'Tezkere geçse, Irak’ta 40 km içeri girecektik'

'Özel yetkili mahkemeler konusu ele alınmalı'



'Başbakan ile ilişkilerimiz gayet sağlıklıydı'

'Silah bıraktırmaz için PKK ile görüşülür'





Başbuğ’un 32. Gün’de Mehmet Ali Birand’ın sorularına verdiği yanıtlar özetle şöyle:Açık söyleyeyim, Irak’ın kuzeyindeki PKK varlığını kaldırmadan PKK belasından kurtulması mümkün değil. Ayrıca Kürt kardeşlerimiz teröre demokratik tavır almalı. Daha önemlisi silah bırakması için uluslararası baskı yapılmasıdır.2003’ten sonra Irak’taki durum değişti. Hava sahasında kontrol var. ABD ile koordine edilmeden bir operasyon zor. Sınır ötesi sonrası bölgede kalma ne kadar uzarsa o kadar başarılı olur.PKK’nın asıl bulunduğu bölge Irak’ın 40 kilometre içine kadar olan bölge. Kandil’e harekât, özel kuvvetlerle yapılabilir. İyi istihbarat ve planlamayla Kandil temizlenir.K. Irak’taki PKK varlığının ortadan kaldırılmasının mücadelede önemli olduğunu gözden kaçırdık. PKK terör örgütü şanslı bir örgüt bana göre. Çünkü konjonktürel şartlar hep lehine gerçekleşen ve istifade edebilen bir örgüt. Biz en az 4 kez PKK’yı elemine etme şansını kaybettik.Bir türlü son darbeyi vuramadık. Bana göre en son fırsat 2003’teki 1 Mart tezkeresiydi. Kabul edilse TSK, adını Yağmur Hattı olarak adlandırdığımız K. Irak’taki 40 kilometrelik bölgeye girecekti.Tutukluluk halinin ceza haline dönüştüğü kanaati var. Özel yetkili mahkemelerin sorunlar taşıdığını çok kimse düşünüyor. Ben de katılıyorum. Özellikle gizli tanıklar, ihbar mektuplarına dayalı faaliyetler, özel yetkili mahkemelerin de ele alınmasının uygun olacağını gösteriyor.2008’de göreve geldiğimde Sayın Başbakan’la haftalık toplantıları ben arzu ettim. Dönemimde Sayın Başbakan’la ilişkilerimiz gayet sağlıklıydı. Diyaloğa açık bir süreç götürdük.Sorunlar olmadı mı, tabii ki oldu. Bu sorunları diyalogla, karşılıklı konuşarak çözmeye çalıştık.Siyasi iradenin vereceği karar çok önemli. Ancak görüşmelerde gizlilik ve amacının iyi tespit edilmesi çok önemli. Bence amaç terör örgütünün koşulsuz olarak silah bırakması olmalı.