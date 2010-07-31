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Org. Başbuğ: Ne soru alırım, ne de konuşurum

Başbuğ: 'Arkadaşlar ne soru alırım ne de konuşurum full stop nokta, tamamen kapalı'

31 Temmuz 2010 03:00

T24 - Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, gazetecilerin soru sormak için yaklaşmaları üzerine, “arkadaşlar ne soru alırım ne de konuşurum full stop (* nokta / tamamen kapalı)” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş yıldönümü nedeniyle Merkez Ordu Evi’nde bir resepsiyon verildi. Resepsiyona Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve kuvvet komutanları katıldı. Resepsiyonda Orgeneral Başbuğ ve eşi birlikte pasta kesti. Resepsiyonda, Kıbrıs’ın geçmişine ilişkin video gösterileridi ve Kıbrıs Türküleri bando tarafından seslendirildi. 

Resepsiyonda, gazeteciler Genelkurmay Başkanı’na gündeme ilişkin soru sormak istediler, soruları nazikçe geri çeviren Orneral Başbuğ, “Arkadaşlar ne soru alırım ne de konuşurum. Full Stop (nokta / tamamen kapalı)” dedi. Ardından Kıbrıs’taki anılarını anlatan Başbuğ, Güvenlik Kuvvetleri Askeri Ataşesi Kurmay Albay Mehmet Dağman ile Kıbrıs Barış Harekatına ilişkin uzun uzun sohbet etti. Bu arada “Balyoz”da tutuklama kararı çıkartılan 102 kişiden hiç birinin resepsiyona katılmadığı görüldü.




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