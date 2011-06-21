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Org. Balanlı'ya 'eksik teşebbüs davası'

Cumuhuriyet tarihinde ilk kez muvazzaf bir orgeneralin tutuklanmasına sebep olan soruşturmayla ilgili...

21 Haziran 2011 03:00

T24 - Cumuhuriyet tarihinde ilk kez muvazzaf bir orgeneralin tutuklanmasına sebep olan soruşturmayla ilgili iddianamede 1 numaralı sanık olarak görülen Harp Akademileri Komutanı Org. Bilgin Balanlı, darbeye teşebbüs etmekle suçlanıyor. 

Balanlı için 20 yıl istendi

Darbe girişimi olduğu ileri sürülen Balyoz Planı ile ilgili Eskişehir’de emekli Hava İstihbarat Albay Hakan Büyük’ün evinde ele geçirilen yeni belgelerle ilgili iddianame tamamlandı.

Balanlı ve Hava Harp Okulu Komutanı Tümg. İsmail Taş’ın da aralarında bulunduğu  28 sanığın, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldırmaya eksik teşebbüs” suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor. İddianame, birleştirilmesi talebiyle ana Balyoz davasına bakan İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.


Kimler sanık?

İddianamede, Balanlı, Korg. Turgut Atman, Tümg. Taş, Tümg. Nedim Güngör Kurutaş, Tümg. Bülent Kocababuç, Tümg.Beyazıt Karataş, Tüma. Sinan Ertuğrul, Tuğg. Mehmet Eldem, Tuğg. Erhan Pamuk, Albay Ahmet Zeki Üçok, Albay Mehmet Örgen, Albay Ahmet Dikmen, Albay Mehmet Erdem, Albay Halit Nejat Akgüner, Albay E. Hakan Özbek, Albay Onur Uluocak, Kurmay Albay Rafet Oktar, Kurmay Binbaşı Ayhan Üstbaş ve emekli Albay Hakan Büyük ile bazı muvazzaf askerler sanık olarak yer alıyor.


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