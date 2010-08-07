Org. Atila Işık ikna edilebilir

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan ve İlker Başbuğ'un dün bir saat süren kritik görüşmesi, uzlaşma çabalarında olumlu havanın estiğine yönelik bir işaret olarak yorumlandı.



Şûra'nın bir türlü tamamen sonuca ulaşamaması konusunda da bilgi veren Ankara destekli kaynak izlenen 'yasal süreçte' bir sıkıntı olamdığını aksine bu sürecin tamamen doğal bir biçimde sürmekte olduğunu söyledi.



Radikal gazetesinde yer alan haber şöyle;



'Işık ikna edilebilir'



‘Düzenlemeler çok iyi’

Orgeneral Hasan Iğsız’ın atanmadıği Kara Kuvvetleri Komutanlığı için adı geçince emekliliğini isteyen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atilla Işık’ın bu kararından vazgeçebileceği belirtiliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan üst düzey bir kaynak Işık’ın Kara Kuvvetleri Komutanı olmaya ikna edilebileceğini söyledi “Görüşmeler sürüyor, ihtimallerden biri de bu’ diye konuşan kaynak, ‘Diyalog kanallarının açık olması sonuç getiriyor. Konuşma kanalları kapalı olsa umutsuz olmak için sebep olurdu. Oysa konuşulduğu sürece bir uzlaşma bulunuyor” dedi.Başbakan Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un görüşmelerinin bir uzlaşma formülü bulmayı amaçladığını vurgulayan kaynak, atamalar sürecinin dört kişi arasında geçtiğini şu sözlerle ifade etti: “Tabii sürece dahil olan belli sayıda kişi var. Ancak süreç aslında dört kişinin arasında: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül. Bu yetkililer dışında sürecin tamamına hâkim olan kimse yok.”Üst düzey kaynak, Yüksek Askeri Şûra kararları ve atama krizi konusunda da şunları söyledi: “Atamalarla ilgili yasal düzenlemeler zamanında çok iyi yapılmış, hiçbir açık yok. İnhanın, teklifin, onayın kimin tarafından verileceği her dört kademeden gayet açık yazılmış. Teamül dediğiniz, devlet yönetiminde yasalarda belirsizlik bulunduğunda devreye girer, oysa burada belirsizlik yok. Bugüne kadar herkes Şûra kararları neyse, onun kabul edileceği şeklinde bakmış sürece. Oysa Bakan’a, Başbakan’a, Cumhurbaşkanı’na verilen açık Anayasal, yasal yetkiler var. Şûra kararları bu süreçte bir tavsiye kararı niteliğinde. Yadırganması, şimdiye dek bu uygulamaya gidilmemesinden. Yoksa, Anayasa ve yasalar çerçevesinde yürüyen bir süreç devam ediyor.”