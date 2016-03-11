‘Ören Bayan’ cinayetinde karar çıktı

Ören Bayan İplikleri'nin eski sahibi Jak Karako ile eşi Georgia Karako'yu Ortaköy'deki villalarında bıçaklayarak öldürdükten sonra evlerinden hırsızlık yapan Özbekistan uyruklu Farkhodjon Yusupova ve eşi Gulbakhor Yusupova'nın yargılandığı davanın 11. duruşmasında karar açıklandı.Mahkeme, sanıkları her bir cinayet için 1'er kez, toplamda 2'şer kez olmak üzere ağırlaştırılmış müebbet hapis, "yağma" suçundan da 13 er yıl hapis cezasına çarptırdı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Serpil Kırkeser’in haberine göre, Ören Bayan İplikleri'nin eski sahibi Jak Karako ile eşi Georgia Karako'yu Ortaköy'deki villalarında bıçaklayarak öldürdükten sonra evlerinden hırsızlık yapan Özbekistan uyruklu Farkhodjon Yusupova ve eşi Gulbakhor Yusupova'nın yargılandığı dava 11. duruşmada karara bağlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Farkhodjon Yusupova ile eşi Gulbakhor Yusupova ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada savcının önceki duruşmada verdiği mütalaaya karşı sanıkların savunması soruldu. İlk olarak savunma yapan Gulbakhar Yusupova, olayla bir ilgisi olmadığını söyleyerek, "Eşimin sinirli olması nedeniyle bu eylem gerçekleşmiştir. Bir gün öncesinde avizenin kırılması sebebiyle ev sahibiyle tartışma yaşadı. Olay sebebi bu olabilir bir anlık öfke ile gerçekleşmiştir. Olayda benim dahilim yoktur. Eşimin beni tehdit etmesi nedeniyle kimseye durumu anlatamadım, polise haber veremedim. Benim suçum sadece suçu bildirmemektir. Bunun haricinde suçlamaları kabul etmiyorum. Bunun için vicdan azabı çekiyorum. Eşim kendi hayatını ve benim hayatımı mahvetti. Çocukların da hayatını mahvetti. Müdahillerinde de hayatları mahvoldu.Ölen şahısları akrabam olarak görüyor ve bu şekilde davranıyordum. Burada olduğum için özür diliyorum" dedi.

Olayın daha önceden tasarlanmadığını söyleyen sanık Farkhodjon Yusupova da "O gün sinirli olduğum için olay ani gerçekleşmiştir. Karşı taraf bana küfür edince dayanamadım cinnet geçirdim ve olayı gerçekleştirdim. Olaydan sonra pişmanım vicdan azabı çekiyorum. Eşimin bu olayla ilgisi yoktur. 2 çocuğum perişan durumdadır" diye konuştu.

Son sözü sorulan Gulbakhor Yusupova, "Benim olayla hiçbir ilgim yok. Suça karışmadım. O sırada televizyon izliyordum" dedi.

Farkhodjon Yusupova ise, "Suç işledim. Suçumu kabul ediyorum. Cinnet esnasında suç işlenmiştir. Eşimin olayda herhangi bir suçu olmadığını tekrarlıyorum" diye konuştu.

Sanıklar Farkhodjon Yusupova ve eşi Gulbakhor Yusupova'yı, Jak Karako ve Georgia Karako'yu "Tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti ayrıca sanık karı-kocaya "Yağma" suçundan da 13'er yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, sanıkların cezalarında herhangi bir indirim yapmadı.

Öte yandan Jandarmanın tuttuğu tutanak da karara geçildi. Jandarmanın tutanağına göre, müzakere odasında mahkeme heyeti karar için görüşmeler devam ettiği sırada Jandarma Komutanı Hüseyin Karakaya, tutuklu sanık Farkhodjon Yusupova'nın ağzında jilet olduğunu fark etti. Farkhodjon Yusupova ağzındaki jiletlerden 2 tanesini çıkarttı, ancak bir tanesini vermemekte ısrar etti. Bir süre sonra Farkhodjon Yusupova 3 jileti de ağzından çıkardı. Jiletlerin ağzından çıkarılmasının ardından Farkhodjon Yusupova'nın salona alındı ve karar yüzüne okundu.

Kararın ardından öldürülen Karako çiftinin oğlu İzzet Karako ile kızı Raika Kamhi bir birlerine sarılarak sevinç gözyaşı döktü. Çıkan karardan mutlu oldukları görülen İzzet Karako ile kızı Raika Kamhi konuşmak istemediklerini belirtti, açıklamayı ise avukatları yaptı.

Adliye önünde açıklama yapan Karako Ailesi'nin avukatı Muhuttin Topaloğlu davanın karara bağlandığını belirterek, "İddia makamının esas hakkındaki mütalaasında da olduğu gibi, mahkeme her iki sanığa da öldürülen 2 kişiyle ilgili 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ayrıca evdeki mevcut para ve ziynet eşyalarının çalınması nedeniyle de gasp suçundan 13'er yıl ceza verdi" dedi.

Avukat Topaloğlu, sanık Farkhodjon Yusupov'un duruşma başından beri ağzında 3 adet jilet bulundurduğunun tespit edildiğini belirterek, "Duruşma akabinde ağzının içinde 3 tane jilet tespit eden jandarma görevlileri bu jiletleri ağzından almaya çalıştı. 2 tanesi alındı fakat bir tanesi alınamayınca bir hayli uğraşıldı. Tamamı alındıktan sonra duruşma salonuna alındık. Karar da bundan sonra verildi" diye konuştu.

Karako Ailesi'nin diğer avukatı Birsen Baş Topaloğlu da jilet konusunda şikayette bulunacaklarını belirterek, "Tahminimize göre eğer eşine bir ceza çıkması halinde bizlere bir saldırı planlıyordu. Çünkü duruşmalarda tarafımıza yönelik tutumları, bakışları korkutmaya yönelikti. Bu sebeple heyet bize kararı açıklarken yerimizde değil, güvenlik nedeniyle daha arkada bize kararı açıkladı. Bu konuda gerek kendimizle ilgili gerekse de müdahil olan müvekkillerimizle ilgili suç duyurusunda bulunacağız" diye konuştu.