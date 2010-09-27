-ORDUYU ELEŞTİREN BAKAN İSTİFA ETTİ İSLAMABAD (A.A) - 27.09.2010 - Pakistan'da orduyu eleştiren Savunma Üretimi Bakanı Abdülkayyum Han Ceytoyi istifa etti. Orduyu, aralarında eski Başbakan Benazir Butto ve Beluç aşiretinin lideri Navab Ekber Bugti'nin de bulunduğu üst düzey yetkilileri öldürmekle suçlayan Ceytoyi'nin, Başbakan Yusuf Rıza Gilani'nin izahat için kendisini makamına çağırmasından sonra istifa ettiği belirtildi. Gilani, ''bakanın sözlerinin kişisel görüşü olduğunu, 5-6 saat sonra da istifa ettiğini'' söyledi. Enformasyon Bakanı Kamer Zeman Keyra da Ceytoyi'nin sözlerinin politikalarına aykırı olduğunu ifade etti. Bugti, ordunun 2006 yılının ağustos ayında aşiretin militanlarına düzenlediği operasyonda öldürülmüştü. Butto ise 2007 yılının aralık ayında seçim mitingi sırasında suikasta kurban gitmişti. Pakistan'ın en güçlü kurumu olarak görülen ordu, 3 kez darbe yaparak ülkenin 63 yıllık tarihinin büyük bölümünde etkili oldu.