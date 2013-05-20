Ordu'ya dünyanın en büyük 'çikolata vadisi' kurulacak

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, "Çikolata Vadisi Projesi, Gülyalı ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük bir arazi içinde kurulacak. Özellikle çocuklarımız bu habere çok sevinecek" dedi. Bütçesi 5 milyon lira olan ve dünyada bu ölçekte ilk kez yapılacak proje, iki yılda tamamlanacak.

Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Ordu Valiliği'nde, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresince düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, son 10 yılda yeni bir politika şekillendirerek, tüm ülkeyi kapsayan 26 kalkınma ajansı kurduklarını hatırlattı.

Bunlardan birinin, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) adıyla bölgede hizmet verdiğini dile getiren Yılmaz, "Bu ajansımız gerçekten önemli işler yürütüyor. İnşallah gelişerek daha önemli işler yapacak" ifadesini kullandı.

Yılmaz, bölgedeki 6 ile, Samsun ve Bayburt'u ekleyerek DOKAP Bölge Kalkınma İdaresini de kurduklarını anlatarak, böylelikle kurumsal eksikliği büyük ölçüde giderdiklerini söyledi.

Doğu Karadeniz'de tarım olmadan kalkınmayı düşünemediklerini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Geçmişte maalesef tarıma biraz ters gözle bakıldı. Sanki 'kalkınmış ülke, sadece sanayi ile kalkınır' gibi bir anlayışla yaklaşıldı. 21'inci yüzyılda tarım sektörü, stratejik bir sektördür. Sanayi devrimi yapan ülkeler, önce tarım devrimi yaptı. Bunu çoğu zaman unutuyoruz. Bugün Doğu Karadeniz illerimizin çoğuna baktığımız zaman istihdamın neredeyse yarısı tarım sektöründedir. Tarım sektörünü ihmal eden bir kalkınma düşünülemez.

'Çocuklar bu habere çok sevinecek'

Yılmaz, Ordu'nun Gülyalı ilçesinde, Kalkınma Bakanlığına bağlı DOKA desteğiyle yürütülen "Çikolata Vadisi Projesi"ne ilişkin bilgi verdi.

Bu vadinin, fındığın başkenti Ordu'ya yakışacağını ifade eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Çikolata Vadisi Projesi, Gülyalı ilçesinde yaklaşık 60 dönümlük bir arazi içinde kurulacak. Bütçesi 5 milyon lira olan ve dünyada bu ölçekte ilk kez yapılacak proje, iki yılda tamamlanacak. Özellikle çocuklarımız herhalde bu habere çok sevinecek. Hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum."

Daha sonra, Yılmaz ile Valilik ve DOKA temsilcileri tarafından Çikolata Vadisi Projesine ilişkin protokol imzalandı.