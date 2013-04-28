Orduspor'un kalecisi Fornezzi yoğun bakımda!

Beşiktaş-Orduspor maçından sonra fenalaşan kaleci Orduspor'un kalecisi Sosa Fornezzi ameliyata alındı.

Sloven kaleci, maçın ardından götürüldüğü Acıbadem Fulya Hastanesi'nde ameliyata alındı.

Orduspor Kulübü Medya Sorumlusu Hanefi Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karşılaşmanın sonlarına doğru Beşiktaşlı futbolcu Niang ile çarpışan Fornezzi'nin maçtan sonra fenalaştığını belirtti.

Ceyhan, "Kalecimiz, Niang ile çarpıştıktan sonra yapılan tedaviyle maçı bitirdi. Ancak soyunma odasına gittiğimizde birden yere yığıldı. Acil şekilde ambulans çağırıp hastaneye kaldırdık. Burada yapılan kontrollerde dalağında yırtık olduğu tespit edildi ve ameliyata alındı" diye konuştu.

Orduspor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklama ise şöyle:

"Orduspor'un başarılı kalecisi Saso Fornezzi, Beşiktaş-Orduspor karşılaşmasında Niang ile çarpışmasında ağrılarına rağmen maçı tamamlamıştır. Ancak Soyunma odasında fenalaşmasından dolayı hemen Sağlık Sponsoru Acıbadem Hastanesine kaldırılarak ameliyata alınmıştır.

Dalağında meydana gelen yırtılma nedeni ile başarılı bir operasyon geçiren Fornezzi, yoğun bakım ünitesinde tedavisi sürmektedir.

Orduspor camiası olarak kalecimiz Fornezzi'ye geçmiş olsun dileyerek, sağlık ve sıhhatine kavuşmasını temenni ederiz."