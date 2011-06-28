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Spor

ORDUSPOR'A CİMBOM'DAN FUTBOLCU ORDU (A.A)

28 Haziran 2011 19:10

-ORDUSPOR'A CİMBOM'DAN FUTBOLCU ORDU (A.A) - 28.06.2011 - Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Orduspor'un, Galatasaray'ın A2 takımından Sinan Osmanoğlu ile 3 yıllık anlaşma sağladığı bildirildi. Orduspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Sinan Osmanoğlu ile daha önce prensipte anlaşma sağlandığı ve resmi imzanın atıldığı belirtildi. Orduspor'un yeni sezon hazırlıklarına tüm hızıyla devam ettiğine değinilen açıklamada, şöyle denildi: ''Orduspor olarak yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek kadroyu oluşturma çerçevesinde Sinan Osmanoğlu ile 3 yıllık anlaşma yaptık. Kendisi genç bir yetenek ve stoper olarak takıma çok büyük katkılar sağlayacağına inanıyoruz. Bu transfer camiamıza hayırlı olsun. Sinan Osmanoğlu, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde Bolu kampına dahil olacak ve takımla çalışmalara başlayacak.'' Açıklamada, genç oyuncunun 9 Ocak 1990'da İstanbul'da doğduğu, futbola 2002 yılında Galatasaray takımının altyapısında başladığı kaydedildi.

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