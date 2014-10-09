Orduspor Teknik Direktörü trafik kazası geçirdi

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbul'dan Ordu'ya dönen PTT 1.Lig ekiplerinden Orduspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri'nin kullandığı otomobil, Tosya'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpıp kanala düştü.

Kazada Erkan Sözeri eşi Neslihan Sözeri ve oğlu Arda Sözeri yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Sözeri, yaptığı açıklamada, "Durumumuz iyi ancak vücutlarımızın bazı yerlerinde morarma ve şişlik meydana geldi. Allah'a şükürler olsun kazayı hafif sıyrıklarla atlattık" dedi.