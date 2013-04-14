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Spor

Orduspor Hector Cuper ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Orduspor, başarısız sonuçların ardından teknik direktör Hector Cuper ile yollarını ayırdı

14 Nisan 2013 01:45

Orduspor Teknik Direktörü Hector Cuper ile yollarını ayıran yönetim, Cevat Güler ile anlaşmaya vardı. Resmi siteden yapılan açıklamada dünyaca ünlü teknik adama emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Resmi siteden yapılan açıklamada, "Orduspor Teknik Direktörlük görevini yerine getiren Sayın Hector Cuper ile yapılan görüşmede karşılıklı olarak anlaşma sağlanarak yollar ayrılmıştır. Bugüne kadar Orduspor'a hizmet veren Sayın Hector Cuper ve ekibine verdikleri emekten dolayı teşekkür ederiz. Teknik Direktörümüz Cevat Güler, yarın 6 kişilik ekibi ile birlikte Saat 14:00'da Kasımpaşaspor hazırlıklarına başlayacak olan takımımızın antrenmanına katılarak çalışmalara başlayacaktır" ifadelerine yer verildi.

Güler, 2007-2008 sezonunda Galatasaray'da teknik direktör Feldkamp'ın görevden ayrılmasının ardından göreve  gelmiş, kalan 5 haftada sarı-kırmızılı takım ile şampiyonluğa ulaşmıştı.

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