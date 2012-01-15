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Spor

Orduspor evinde kazandı ORDU (A.A)

15 Ocak 2012 17:25

-Orduspor evinde kazandı ORDU (A.A) - 15.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor arasında oynanan karşılaşma, ev sahibi Orduspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.   46. dakikada Orduspor atağında sol taraftan ceza sahasına giren Hakan'ın vuruşunda top üsten auta gitti. 58. dakikada gelişen İstanbul Büyükşehir Belediyespor atağında Holmen ceza sahası dışından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı. 63. dakikada Orduspor ceza sahası içinde oluşan karambolde top Ekrem'in önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fevzi'de kaldı.  71. dakikada Orduspor atağında Ali'nin pasında sol taraftan ceza sahasına giren Abdurrahman'ın vuruşunda top yandan auta gitti.  74. dakikada ev sahibi takım Orduspor Hakan ile golü buldu. Bu dakikada Dalmat'ın pasıyla sağ tarafta topla buluşan Abdurrahman'ın ortasında Hakan, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı İstanbul Büyükşehir Belediyespor ağlarına gönderdi.  Orduspor karşılaşmayı 1-0 kazandı.  Stat: 19 Eylül Hakemler: Barış Şimşek xxx, Mehmet Kısal xxx, Mehmet Metin xxx Orduspor: Fevzi xxx, Yalçın xxx, Hakan xxx (Dk. 83 Abdulkadir ?), Ali xx, Ribeiro xx (Dk. 67 Dalmat xx), Culio xx (Dk. 90 Murat ?), Stancu xx, Garcia xx, Selçuk xx, Abdurrahman xx, Onur xx İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Oğuzhan xx, Can xx, Metin xx,  Efe xx (Dk. 77 Tevfik xx), Webo xx, Ekrem xx, Mahmut xx, Silva xx, Holmen xx, Brito Da Silva xx (Dk. 65 Visca xx), Rızvan xx Gol: Dk. 74 Hakan (Orduspor) Sarı kartlar: Dk. 24 Selçuk, Dk. 29 Ribeiro (Orduspor), Dk. 54 Efe, Dk. 84 Metin, Dk. 86 Ekrem (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

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