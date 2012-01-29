-Orduspor deplasmanda kazandı ESKİŞEHİR (A.A) - 29.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor deplasmanda Eskişehirspor'u 1-0 yendi. 48. dakikada Eskişehirspor atağında Koray'ın sağ kanattan yaptığı ortada Alper topla buluştu. Alper'in ceza sahası önünden attığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Sedat'ta kaldı. 55. dakikada Volkan'ın hatasında top, Ordusporlu futbolcu Hasan'da kaldı. Hasan'ın sağ kanattan Eskişehirspor ceza sahası içine yaptığı ortada, Stancu topa iyi yükseldi. Stancu'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1 74. dakikada Orduspor ceza sahası önündeki Tello, meşin yuvarlağı Alper'e iletti. Alper'in sert şutunda kaleci Fevzi, topu bloke etti. 77. dakikada Orduspor atağında Periane'nin yaklaşık 30 metreden attığı sert şutta kaleci Ivesa topu kornere çeldi. 85. dakikada Stancu, topu Eskişehirspor ceza sahası içindeki Hakan'a verdi. Hakan'ın şutunda Ivesa, meşin yuvarlığı bloke etti. Karşılaşma 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle bitti. Eskişehirspor taraftarları ''Yönetim istifa'' tezahüratları yaptı. Stat: Atatürk Hakemler: Serkan Çınar xxx, Bülent Gökçü xxx, Kemal Yılmaz xxx Eskişehirspor: Ivesa x, Diego xx, Dede xx, Alper x, Volkan xx, Nadareviç x, Tello x, Burhan x (Dk. 62 Kamara x), Koray x, Batuhan x (Dk. 76 Erkan x), Veysel x Orduspor: Fevzi xx, Yalçın x, Ali xx, Culio xx (Dk. 86 Murat ?), Stancu xxx, Garcia xx, Periane xx, Emre x, Sedat x, Onur x (Dk. 80 Abdülkadir ?), Hasan xxx (Dk. 80 Hakan ?) Gol: Dk. 55 Stancu (Orduspor) Sarı kartlar: Dk. 28 Koray, Dk. 61 Alper (Eskişehirspor), Dk. 40 Ali, Dk. 52 Sedat, Dk. 72 Culio (Orduspor)