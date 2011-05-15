-ORDUSPOR DENİZLİSPOR MAÇININ ARDINDAN DENİZLİ (A.A) - 15.05.2011 - Bank Asya 1. Lig'de Orduspor'a 1-0 yenilen Denizlispor'da, teknik direktör Kenan Atik, ''Doğru adımları attığımız zaman iyi yerlere geleceğiz'' dedi. Atik, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, Orduspor'u tebrik ederek, play-off'a kalmak için çok iyi mücadele ettiklerini, bunu hak ettiklerini belirtti. Son üç maçta gençlere şans verdiklerini belirten Atik, şöyle konuştu: ''Gençler içinde gelecek sene faydalı olabilecekleri gördük. 2-3 gencin gelecek sezon Denizlispor'un kadrosunda olması sevindirici bir olay. Oyuncularıma ve taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok büyük beklentilerle girilen lige iyi başladık, ancak bir anda düşüş yaşadık. Bunun hayal kırıklığı oldu. Bu düşüş hepimizi üzdü. Orduspor maçında ise oyuncularımız rakibinin durumun bakmadan, son dakikaya kadar namusuyla onuruyla mücadele etti. Denizlispor büyük bir camia. Güzel günler gelir. Doğru adımları attığımız zaman iyi yerlere geleceğiz. Gelecek sene daha güzel işler yapıp, hak ettiğimiz yerlere geliriz.'' -ORDUSPOR CEPHESİ- Orduspor Teknik Direktörü Metin Diyadin de play-off hedefini başardıkları için çok mutlu olduklarını dile getirerek, ''Bizim adımıza çok önemli bir maçtı. Puan ya da puanlar almak durumundaydık. Bunu başardık, play-off'a kaldık. Bütün oyuncularım, özverilerini ve takım ruhu adına her şeyi sahaya yansıttılar. Özellikle oyuncularımız için çok mutluyum. Çok özverili, arzulu bir şekilde ligi tamamladılar. Süper Lig'e çıkmak kolay değil, farkındayız. Oyuncular adına Süper Lig'i daha çok istiyorum. Çünkü büyük bir emek var. Rakiplerimize saygı duyarak, bütün arzumuzla isteğimizle play-off maçını oynayacağız'' diye konuştu.