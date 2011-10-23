-Orduspor Başkent'te kazandı ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü, sahasında Orduspor'a 2-0 yenildi. 48. dakikada Hürriyet, ceza alanı içinde Fatih'i düşürünce, hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyondan sonra Hürriyet kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 49. dakikada penaltı atışını kullanan Stancu, topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 56. dakikada Özgür'un kullandığı serbest vuruşta, top direğin yanından az farkla auta gitti. 66. dakikada Fatih'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Bora meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol edebildi. 71. dakikada Tisdell'in üst üste çalımlarla rakip ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta, top savunmadan döndü. Karşılaşma, Orduspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Mustafa İspiroğlu xx Ankaragücü: Bora x, Güven x, Aydın xx, Rajnoch xx, Özgür x, Hürriyet x, Serdar x (Dk. 46 Aybars x), Kağan x (Dk. 66 Cerny x), Theo xx, Tisdell xx, Turgut x (Dk. 75 Murat x) Orduspor: Fornezzi xx, Garcia xx, Sedat xx, Yalçın xx, Emre xx, Gosso xx, Dalmat xxx (Dk. 73 Hakan x), Ali xx, Culio xxx (Dk. 90+3 Müslüm ?), Fatih xxx (Dk. 88 İrfan ?), Stancu xx Goller: Dk. 16 Fatih, Dk. 42 Stancu (penaltıdan)(Orduspor) Kırmızı kart: Dk. 48 Hürriyet (Ankaragücü) Sarı kartlar: Dk. 42 Turgut, Dk. 43 Serdar, Dk. 76 Güven (Ankaragücü), Dk. 42 Dalmat, Dk. 72 Sedat (Orduspor)