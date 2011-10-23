T24 LogoT24 Logo
Spor

Orduspor Başkent'te kazandı ANKARA (A.A)

23 Ekim 2011 20:11

-Orduspor Başkent'te kazandı ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Ankaragücü, sahasında Orduspor'a 2-0 yenildi. 48. dakikada Hürriyet, ceza alanı içinde Fatih'i düşürünce, hakem Serkan Çınar penaltı noktasını gösterdi. Bu pozisyondan sonra Hürriyet kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. 49. dakikada penaltı atışını kullanan Stancu, topu ağlarla buluşturarak farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 56. dakikada Özgür'un kullandığı serbest vuruşta, top direğin yanından az farkla auta gitti. 66. dakikada Fatih'in ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, kaleci Bora meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol edebildi. 71. dakikada Tisdell'in üst üste çalımlarla rakip ceza alanına girdikten sonra yaptığı vuruşta, top savunmadan döndü. Karşılaşma, Orduspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Serkan Çınar xx, Kemal Yılmaz xx, Mustafa İspiroğlu xx Ankaragücü: Bora x, Güven x, Aydın xx, Rajnoch xx, Özgür x, Hürriyet x, Serdar x (Dk. 46 Aybars x), Kağan x (Dk. 66 Cerny x), Theo xx, Tisdell xx, Turgut x (Dk. 75 Murat x) Orduspor: Fornezzi xx, Garcia xx, Sedat xx, Yalçın xx, Emre xx, Gosso xx, Dalmat xxx (Dk. 73 Hakan x), Ali xx, Culio xxx (Dk. 90+3 Müslüm ?), Fatih xxx (Dk. 88 İrfan ?), Stancu xx Goller: Dk. 16 Fatih, Dk. 42 Stancu (penaltıdan)(Orduspor) Kırmızı kart: Dk. 48 Hürriyet (Ankaragücü) Sarı kartlar: Dk. 42 Turgut, Dk. 43 Serdar, Dk. 76 Güven (Ankaragücü), Dk. 42 Dalmat, Dk. 72 Sedat (Orduspor)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24