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Spor

Orduspor: 3

25 Ocak 2012 21:26

-Orduspor: 3 - Kardemir Karabükspor: 1 (İlk yarı) ORDU (A.A) - 25.01.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. 5. dakikada Periane'ye yapılan faul sonrası kazanılan serbest atışta topun başına geçen Culio, meşin yuvarlağı ceza sahası içindeki Yalçın'a gönderdi. Bu oyuncunun kafayla indirdiği topla ön direkte buluşan Ali, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0. 24. dakikada sol taraftan gelişen atakta Periane'nin pasıyla ceza sahası içine giren Culio, kaleci Tomic ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda top filelerle buluştu: 2-0. 27. dakikada Hakan'ın kullandığı serbest vuruşta top direkten döndü.  29. dakikada sol taraftan gelişen atakta Periane'nin pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Stancu, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. 43. dakikada Seric'in kullandığı serbest vuruştan gelen topla buluşan Mabiala, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-1. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 3-1 üstünlüğüyle tamamlandı.  Stat: 19 Eylül Hakemler: Abdullah Yılmaz, Muhittin Gürses, Gökhan Memişoğlu Orduspor: Fevzi, Yalçın, Hakan, Ali, Culio, Stancu, Garcia, Abdülkadir, Periane, Selçuk, Abdurrahman Kardemir Karabükspor: Tomic, Bilal, Güven, Mustafa, Seric, Mabiala, Kağan, Hamroun, Mehmet, Shelton, Jahic Goller: Dk. 5 Ali, Dk. 24 Culio, Dk. 29 Stancu (Orduspor), Dk. 43 Mabiala (Kardemir Karabükspor) Sarı kart: Dk. 45 Seric (Kardemir Karabükspor)

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