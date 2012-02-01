-Orduspor: 2 - Ankaragücü: 0 ORDU (A.A) - 01.02.2012 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor ile Ankaragücü arasındaki karşılaşma ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi. 27. dakikada Hasan topu ceza sahası içinde uygun durumdaki Stancu'ya çıkardı. Bu futbolcunun yerden vuruşunda meşin yuvarlak Ankaragücü ağalarına gitti: 1-0. 45. dakikada sağ taraftan gelişen Orduspor atağında Selçuk'un ortasına kafayla çıkan Hasan'ın düzgün vuruşunda top ağlarla bir kez daha buluştu: 2-0. Karşılaşmanın ilk yarısı Orduspor'un 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. -İkinci yarı- 62. dakikada Ankaragücü atağında Muhammed'in ceza sahası dışından sert şutunda top yandan auta çıktı. 68. dakikada sol taraftan gelişen Ankaragücü atağında Mehmet'in ceza sahası içindeki şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti. 88. dakikada Onur'un sağ taraftan ortasına Bruno kafa ile vurdu. Top kaleci Bayram'da kaldı. Karşılaşma, Orduspor'un 2-0'lık galibiyetiyle ile sona erdi.