-Orduspor 1 - Manisaspor 0 ORDU (A.A) - 17.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor ile Manisaspor arasındaki karşılaşma Orduspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. 59. dakikada Orduspor atağında Dalmat, kaleci İlker ile karşı karşıya kaldı. Dalmat'ın vuruşunda top yandan auta çıktı. 61. dakiakada Yiğit Gökoğlan'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti. 84. dakikada Jerry'in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Saso'da kaldı. 90. Dakikada Gosso'nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci İlker topu kornere çeldi. Karşılaşma Orduspor'un 1-0'lık galibiyetiyle ile sona erdi. Stat: 19 Eylül Hakemler: Aytekin Durmaz xxx, Süleyman Özay xxx, Hakan Yemişken xxx Orduspor: Saso xx, Yalçın xx, Dalmat x, (Dk 68 İrfan xx), Culıo xxx, Stancu xxx, (Dk. 81 Rıbeıro x), Garcia xx, Gosso xx, Fatih x, Emre xx, Numan xx, Onur xx, (Dk. 89 Ali?) Manisaspor: İlker xx, Yiğit xx, Hüseyin xx, Nizamettin xx, Yiğit Gökoğlan xx, Mehmet x, (Dk. 60 Murat x), Kahe x, (Dk 73 Makukula x), Sımpson xx, Ömer xx, Klukowski xx, Dıxson x, (Dk. 40 Jerry xx) Goller: Dk. 11 Stancu (Orduspor) Sarı kartlar: Dk. 4 Dıxson, Dk. 65 Murat, Dk. 70 Hüseyin (Manisaspor), Dk. 52 Culıo, Dk. 73 Gosso (Orduspor