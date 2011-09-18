T24 LogoT24 Logo
Spor

Orduspor 1

18 Eylül 2011 01:26

-Orduspor 1 - Manisaspor 0 ORDU (A.A) - 17.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor ile Manisaspor arasındaki karşılaşma Orduspor'un 1-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. 59. dakikada Orduspor atağında Dalmat, kaleci İlker ile karşı karşıya kaldı. Dalmat'ın vuruşunda top yandan auta çıktı. 61. dakiakada Yiğit Gökoğlan'ın ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti. 84. dakikada Jerry'in ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Saso'da kaldı. 90. Dakikada Gosso'nun ceza sahası içinde vuruşunda kaleci İlker topu kornere çeldi.  Karşılaşma Orduspor'un 1-0'lık galibiyetiyle ile sona erdi. Stat: 19 Eylül Hakemler: Aytekin Durmaz xxx, Süleyman Özay xxx, Hakan Yemişken xxx Orduspor: Saso xx, Yalçın xx, Dalmat x, (Dk 68 İrfan xx),  Culıo xxx, Stancu xxx, (Dk. 81 Rıbeıro x),  Garcia xx, Gosso xx,  Fatih x, Emre xx, Numan xx, Onur xx, (Dk. 89 Ali?) Manisaspor: İlker xx, Yiğit xx, Hüseyin xx, Nizamettin xx, Yiğit Gökoğlan xx,  Mehmet x, (Dk. 60 Murat x), Kahe x, (Dk 73 Makukula x), Sımpson xx, Ömer xx, Klukowski xx, Dıxson x, (Dk. 40 Jerry xx) Goller: Dk. 11 Stancu (Orduspor) Sarı kartlar: Dk. 4 Dıxson, Dk. 65 Murat, Dk. 70 Hüseyin (Manisaspor), Dk. 52 Culıo,  Dk. 73 Gosso (Orduspor

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24