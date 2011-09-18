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Spor

Orduspor: 1

18 Eylül 2011 00:17

-Orduspor: 1 - Manisaspor: 0 (ilk yarı) ORDU (A.A) - 17.09.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor ile Manisaspor arasındaki karşılaşmanın ilk yarısı Orduspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 11. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Stancu kalecinin üzerinden aşırtma bir vuruşla topu Manisaspor ağlarına gönderdi ve Orduspor'u 1-0 öne geçirdi. 13. dakikada Manisaspor'da Mehmet'in ceza sahası dışından vuruşunda savunmaya çarpan top kornere çıktı. 19. dakikada Culıo'nun ceza sahasına yaptığı ortada Yalçın'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üsten auta gitti. 32. dakikada  Manisaspor atağında Kahe'nin ceza sahası dışından vuruşunda top yandan dışarı gitti. 36. dakikada hızlı gelişen Manisaspor atağında Yiğit Gökoğlan'ın ceza sahası içinden atığı şutta top, kaleci Saso'dan geri döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı Orduspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Stat: 19 Eylül Hakemler: Aytekin Durmaz, Süleyman Özay, Hakan Yemişken Orduspor: Saso, Yalçın, Dalmat, Culıo, Stancu, Garcia, Gosso, Fatih, Emre, Numan, Onur Manisaspor: İlker, Yiğit, Hüseyin, Nizamettin, Yiğit Gökoğlan, Mehmet, Kahe, Sımpson, Ömer, Klukowski, Dıxson (Dk. 40 Jerry) Goller: Dk. 11 Stancu (Orduspor) Sarı kartlar: Dk. 4 Dıxson (Manisaspor)

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