-Orduspor: 0 – Mersin İdmanyurdu: 1 ORDU (A.A) - 26.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki karşılaşmada Orduspor, sahasında Mersin İdmanyurdu'na 1-0 yenildi. 58. dakikada Fatih'in ceza sahası dışından sert şutunda topu, kaleci İbrahim bloke etti. 62. dakikada Mersin İdmanyurdu ani atağında topla buluşan Nobre, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve takımını 1-0 öne geçirdi. 72. dakikada Orduspor atağında Stancu'nun ortasına iyi yükselen Fatih'in kafayla vurduğu meşin yuvarlak, kaleci İbrahim'de kaldı. 82. dakikada Orduspor'un kazandığı korner atışını Hakan kullandı. Bu futbolcunun altıpas içine yaptığı ortaya iyi yükselen Garcia'nın kafayla vurduğu topu, kaleci İbrahim gol çizgisi üzerinde kontrol etti. Karşılaşma, Mersin İdmanyurdu'nun 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Eylül Hakemler: Koray Gençerler xxx, Ekrem Kan xxx, Gökhan Memişoğlu xxx Orduspor: Fornezzi xx, Yalçın xx, Culio xx, Stancu xx, Garcia xx (Dk. 84 Banahene ?), Gosso xx, Fatih x, Sedat xx, Abdurrahman x (Dk. 59 Dalmat x), Murat x, Onur x, (Dk. 67 Hakan x) Mersin İdmanyurdu: İbrahim Şehiç xxx, Boum xxx, Erman xx (Dk. 84 Silva ?), Ozokwa x (Dk. 45 Kamanan xx), Moritz xxx, Nobre xxx, Ben Yahia xx, Mustafa xxx, Erhan xx (Dk.74 İlhan x), Hakan xx, İbrahim Kaş xxx Gol: Dk. 62 Nobre (Mersin İdmanyurdu) Sarı kartlar: Dk. 44 Boum (Mersin İdmanyurdu), Dk. 63 Sedat, Dk. 66 Fatih, Dk. 88 Hakan (Orduspor)