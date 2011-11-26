-Orduspor: 0 – Mersin İdmanyurdu: 0 (İlk yarı) ORDU (A.A) - 26.11.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Orduspor-Mersin İdmanyurdu maçının ilk yarısı golsüz tamamlandı. 14. dakikada Stancu'nun yerden sert şutunda defansa çarpan top, oyun alanına geri döndü. 36. dakikada Orduspor'un kazandığı serbest atışı Culio kulandı. Bu futbolcunun ceza sahası içine yaptığı ortaya iyi yükselen Fatih'in kafayla vurduğu topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı. 41. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı kullanan Stancu'nun sert vuruşunda top, kaleci İbrahim Şehiç'e çarptıktan sonra oyun alanına döndü. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. Stat: 19 Eylül Hakemler: Koray Gençerler, Ekrem Kan, Gökhan Memişoğlu Orduspor: Fornezzi, Yalçın, Culio, Stancu, Garcia, Gosso, Fatih, Sedat, Abdurrahman, Murat, Onur Mersin İdmanyurdu: İbrahim Şehiç, Boum, Erman, Ozokwa, Moritz, Nobre, Ben Yahia, Mustafa, Erhan, Hakan, İbrahim Kaş Sarı kart: Dk. 44 Boum (Mersin İdmanyurdu)