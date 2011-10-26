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Spor

Orduspor: 0

26 Ekim 2011 22:34

-Orduspor: 0 - Bursaspor: 1 (ilk yarı) ORDU (A.A) - 26.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Orduspor ile Bursaspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Bursaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 18. dakikada gelişen Bursaspor atağında sol taraftan ceza sahasına giren Ozan'ın yerden vuruşunda top kaleci Fornezzi'den geri döndü. Araya giren Orduspor savunması topu uzaklaştırdı. 20. dakikada Bursaspor atağında Sestak'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Fornezzi topu kornere çeldi. 29. dakikada Orduspor da Culio orta sahadan aldığı topla sol taraftan Bursaspor ceza sahasına girdi. Bu futbolucunun vuruşunda top kaleci Carson'da kaldı. 44. dakikada gelişen Bursaspor atağında Ozan'ın sol taraftan ortasında topa iyi yükselen Tagde'nin düzgün vuruşu sonrasında meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. Stat: 19 Eylül Hakemler: Özgür Yankaya, Ömer Faruk Yeşil, Mehmet Can Hanoğlu Orduspor: Fornezzi, Yalçın, Dalmat, Ali, Culio, Stancu, Garcia, Gosso, Fatih, Emre, Sedat, Bursaspor: Carson, Svensson, Serdar, Vederson, Turgay, İbrahim, Ndiaye, Ozan, Adem, Tagde, Sestak Gol: Dk. 44 Tagde (Bursaspor) Sarı kart: Dk.42 Dalmat (Orduspor)

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