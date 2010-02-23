T24 - Radikal gazetesinin haberine göre 2003'te AKP'ye karşı darbe girişiminin de konuşulduğu öne sürülen 'Balyoz Harekat Planı' eski kuvvet komutanlarına gözaltıyla sonuçlandı. İbrahim Fırtına'nın adı planda 'Ege'de uluslararası kriz çıkarma görevi'yle geçmişti. Ergin Saygun planı 'devletin bekası' diye anlatmıştı.



Her şey Örnek’in günlüğüyle başladı



Emekli Oramiral Özden Örnek: Dönemin Donanma Komutanı, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı. Balyoz Plan Semineri sırasında Donanma Komutanı görevindeydi. Örnek’in, Ege Denizi’nde gerginlik yaratmayı hedefleyen Suga Eylem Planı’nın altında imzası olduğu iddia ediliyordu. 2005’te emekli olan Örnek, kamuoyunun gündemine, 29 Mart 2007’de Nokta Dergisi’nde, kendisine ait olduğı iddia edilen ‘Darbe Günlükleri’nin yayımlanmasıyla oturmuştu. Günlüklerde ‘Ayışığı’ ve ‘Sarıkız’ darbe planları anlatılmıştı. Örnek’in tuttuğu iddia edilen günlüklerde bazı orgenerallerin 2004’te askeri darbe yapmayı düşünüp, hazırlıklarını yaptığı ancak sonradan Genelkurmay Başkanı Org. Hilmi Özkök’ün bu darbe teşebbüslerini engellediği belirtiliyordu. Darbe günlüğü nedeniyle savcılıkta ifade verip serbest bırakılmıştı.



Ordunun zirvesinden gözaltına Balyoz Eylem Planı seminer notlarında imzası olduğu belirtiliyor.



Fırtına daha önce de ifade vermişti



Emekli Orgeneral İbrahim Fırtına: Dönemin Harp Akademileri Komutanı, eski Hava Kuvvetleri Komutanı. 30 Ağustos 2001’de orgeneral oldu. Harp Akademileri ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları yaptı. 2005’te emekli olan Fırtına’nın adı, Özden Örnek’e ait olduğu öne sürülen günlüklerde de geçiyordu. Bu nedenle savcılıkta ifade verdi.



Balyoz’daki rolü: Balyoz Plan Semineri sırasında Harp Akademileri Komutanı görevindeydi. ‘Oraj’ adlı harekât planında imzasının bulunduğu öne sürülüyor. Bu planda Ege’de uluslararası kriz çıkarmak amacıyla gerekirse bir Türk jetinin düşürülmesi yer alıyor ve iddiaya göre planda şöyle deniliyor: “..Mümkünse bir Türk jetinin Yunan uçaklarınca düşürülmesi sağlanacak. Planda bu gerçekleşmediği takdirde, Özel Filo personelinden bir pilotun, uygun bir yer ve uçuş sırasında kendi jetlerimizden birini düşürmesi hedefleniyordu.”



‘Balyoz’ semineri Çetin Doğan’dan



Emekli Orgeneral Çetin Doğan: Genelkurmay Komuta Kontrol Daire Başkanlığı, 1. Zırhlı Tugay Komutanlığı, Genelkurmay Plan Harekât Daire Başkanlığı, 4. Kolordu Komutan Yardımcılığı, 1. Mekanize Tümen Komutanlığı, Genelkurmay Harekât Başkanlığı ve Jandarma Asayiş Komutanlığı görevlerinde bulundu. 1999’da orgeneral olduktan sonra Ege Ordu Komutanlığı’na atanmış, ardından da 1. Ordu komutanı olmuştu.



Balyoz’daki rolü: Seminer sırasında 1. Ordu Komutanı görevindeydi. Balyoz Plan seminerinin kendisi tarafından hazırlandığı ve koordine edildiği iddia ediliyor. Balyoz Eylem Planı’nın altında Sıkıyönetim Komutanı olarak imzası bulunduğu öne sürülüyor. Darbe planının 1. Ordu Komutanlığı’nın öncülüğünde kara, hava, deniz ve jandarmadan üst rütbeli personelin katılımıyla gerçekleştirildiği ifade ediliyor. Çetin Doğan, hakkındaki iddiaları kanal kanal gezerek yalanlamıştı.



Saygun: Bu bir EMASYA değil



Emekli Orgeneral Ergin Saygun: Dönemin 3. Kolordu Komutanıydı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurtdışındaki yüzlerinden biriydi. Güney Kore, Belçika, Kıbrıs, Belçika’da uzun yıllar görev yaptı. 2005’te Orgeneralliğe terfi eden Saygun, bu rütbeyle Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanlığı, Genelkurmay 2. Başkanlığı ve 1. Ordu Komutanlığı yaptıktan sonra Ağustos 2009’da emekli oldu.



Balyoz’daki rolü: Balyoz Plan Semineri sırasında 3. Kolordu Komutanı görevindeydi. Seminere katılan generallerden biriydi. Seminerde “Bu bir EMASYA değildir. Bu devletin bekasıyla ilgili bir şey. Bu bakımdan diğer kuvvetlere mensup bölgemizdeki kurum ve kuruluşların da bu yaklaşım içinde olması ve bu yapılacak bütün planlamada yer alması, bilfiil görev alması gerekir” demişti.



‘Yeni hükümet’ planı Tanyeli’den



Emekli Tuğgeneral Süha Tanyeli: Tuğgeneral rütbesi ile Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Araştırmalar ve Etüd Merkezi (SAREM) Başkanlığı da yapan Tanyeli, halen Mehmetçik Vakfı İstanbul Temsilciliği görevini sürdürüyordu. Tanyeli, SAREM Başkanı’yken ABD’de bir düşünce kuruluşunda yapılan bir toplantıda, Türkiye’de Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın öldürülmesini de içeren ‘kurgu’ bir senaryo konuşulmuştu.



Balyoz’daki rolü: Balyoz Plan Semineri sırasında Kurmay Albay rütbesi ile 1. Ordu Harekât Başkanı görevindeydi. Plandaki ‘J’ kodlu ve ‘Milli Mutabakat Hükümeti Programı’ başlıklı kayda göre; AKP devrildikten sonra bir Milli Mutabakat Hükümeti kurulacaktı. Albay Süha Tanyeri’nin o dönem karargâhtaki bilgisayarından çıktığı iddia edilen bu dokümana göre, Abdullah Gül’ün başbakanlığında kurulan 58. hükümetin yerine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun başbakanlığında ‘Milli Mutabakat Hükümeti’nin kurulması planlanmış.



Alan Öcalan’ı getiren ekipten



Emekli Korgeneral Engin Alan: TSK Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü. Askerlik hayatının büyük bölümünü özel kuvvetler içinde ve terörle mücadelede geçirdi. Ergenekon sanığı emekli Albay Levent Göktaş’la birlikte çalıştı. 15 yıl önceki Azerbaycan darbe girişimi sırasında Bakü askeri ataşesiydi. Başarısız darbe girişimine adı karıştı. Öcalan ve Şemdin Sakık’ın yakalandığı ‘Yarasa Operasyonu’nu Özel Kuvvetler Komutanı’yken yürüten Alan, Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanı’yken Ağustos 2005’te emekli oldu.



Balyoz’daki rolü: Balyoz Plan Semineri sırasında 2. Kolordu Komutanı’ydı. Seminerdeki konuşmasında seçimlerden sonra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik etmeye giden çok sayıda emniyet mensubu olduğuna dair haberleri hatırlatmıştı.



Taş’tan ‘irtica sunumu’



Emekli Korgeneral Ayhan Taş: 30 Ağustos 2002’de korgeneralliğe terfi etti. Adana’da konuşlu 6. Kolordu Komutanı iken 2006’da emekli oldu.



Balyoz’daki rolü: 15. Kolordu Komutanı sıfatıyla seminere katılan Korgeneral Taş’ın konuşmasından bazı bölümler şöyleydi: “... irticai faaliyetlerin Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa’sı ile belirlenen demokratik laik ve sosyal bir hukuk devleti olma özelliklerini tehdit etmesi süratle ülke genelinde yaygınlaşabilmesi diğer tehditleri cesaretlendirme özelliği taşıması ve şiddetle tedbir alınmadığı takdirde kontrol altına alınamama riskine sahip olması nedeniyle birinci öncelikli tehdit olduğu...”



Küçükkılıç hasar planı



Emekli Kurmay Albay Ömer Küçükkılıç: Dönemin 3. Kolordu İstihbarat Şube Müdürü.



Balyoz’daki rolü: Balyoz Plan Semineri’nde 1. Ordu Geri Bölge Hasar Kontrol Planı’nı hazırlamıştı. Sunduğu planda İstanbul’da günlük hayatın aksamaması için büyük marketlerden ve özel şirketlerin olanaklarından nasıl faydalanılacağını, birliklerin nasıl sevk edileceğini anlatmıştı.



Kutluk’un Ergenekon ilgisi



Emekli Tümamiral Deniz Kutluk: Özden Örnek’e yakınlığı ile tanınan Kutluk, 2003 yılında Tümamiralliğe terfi ettirilerek Çanakkale Boğaz Komutanlığı’na atandı. Kutluk, şu ana kadar Çanakkale Boğaz Komutanlığı yapmış amirallerden hiçbiri Ankara’ya atanmamışken, Deniz Kuvvetlerinin teamüllerine aykırı olarak bir yıl sonra 2004 Ağustosu’nda DZKK Plan Prensipler Başkanı olarak atandı. Dört ay sonra da Belçika’da açılan yeni bir amiral kadrosuna tefrik edildi. Kutluk’un Özden Örnek’in oğlu Tolga Örnek’in çektiği ‘Gelibolu’ filmi için emrindeki bütün devlet imkânlarından faydalandırdığı iddiası da gündeme getirilmişti.



Balyoz’daki rolü: Basına, ‘Ergenekon adına yargı ve siyaset erkleri arasında manipülasyon yaparak gündem yaratma ve Ergenekon yapılanması kapsamında gözaltına alınan bir kısım isimlerle diyalog halinde olma’ suçlaması yansımıştı.