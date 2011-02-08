'Ordunun şerefli üyelerinden özür dilerim'

T24

O adam hukukçu mu?



'Ordu gözbebeğimizdir, bana yapmaz'



'Büyükanıt ağzını açmayınca...'



SÜHEYL BATUM NE DEMİŞTİ



Arınç’a gönderme



Batum’un tepki çeken sözleri



CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum’un, TSK için sarf ettiği “Koca askeri yıktılar. Meğer kağıttan kaplanmışlar, biz onları asker zannettik” sözleri siyasetin gündemine damgasını vurdu.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Sürekli siyasete müdahale ettiği eleştirileriyle karşılaşan Genelkurmay Başkanlığı, Batum’un açıklamasını ve Ak Parti’den bu açıklamaya gelen tepkileri isim vermeden eleştirerek, “Bizi siyasete karıştırmayın” mesajı verdi.Başbakan Erdoğan ise, Suriye dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, Batum için, “Bu adam anayasa hukukçusu mu, yoksa başka bir şey mi?” diye konuştu. Ak Parti, TSK açıklamasını üzerine almazken, Batum önce açıklamanın kendisine yönelik olmadığını savundu daha sonra, “İçinden cımbızla aldığınız zaman eğer sözlerimden ‘ordu güçsüz, ordu hiçbir şey yapamıyor’ görüntüsü çıkıyorsa bütün CHP’lilerden, ordunun o şerefli üyelerinden özür dilerim” dedi.Zonguldak’ta yaptığı bir konuşmada, “Koca bir askeri yıktılar, meğer kâğıttan kaplanmış, biz bunu asker zannedermişiz, meğer ABD içini oymuş. O koca ağacı hop diye yıktılar. Ancak CHP’yi yıkamadılar” diyen Batum, Genelkurmay Başkanlığı’nın açıklamasının ardından Habertürk TV’de yaptığı açıklamada şunları söyledi:“Sözlerim TSK’yı üzerse ben de üzülürüm. TSK benim söylediklerim için açıklama yapmaz. TSK çok önemli bir kurumdur, iyi yetişmiş bir ordudur, kimin ne söylediğini, ne amaçla söylediğini bilir o yüzden benim için açıklama yapmaz. Benim için yapmamıştır. Hilmi Özkök’ün bütün altındakiler darbe yapmaktan yargılanıyor, onların tepesindeki Özkök ise ‘pişmiş aşa soğan doğramam’ diyor. Ama bir tek kişi bile siz nasıl yargılanmıyorsunuz diye sormadı? Ben ve CHP asla darbe yapılması özlemi içinde olmadık.”Batum, “Süheyl Batum da CHP de ordusuna gözbebeği gibi bakar, hakaret etmez. Ama çarpıklıkları da ortaya koymamız lazım ki onların üzerinden giderek insanlar bugün bu hukuksuzlukları yaşamasınlar” dedi.Açıklamanın kendisi için yapıldığını düşünmediğini kaydeden Batum, “Ordu, kendisini kimin yıpratmak istediğini bilir. ‘Kağıttan kaplan’ sözünü bir bağlam içinde söyledim. Bunu darbe yapılsın diye söylemedim. Niçin söyledim bunu; Türkiye’de TSK’nın önünde bütün kurumlarda olduğu gibi bir oyun oynandı. Bu psikolojik harekâtla başlayan oyun. Orada da söyledim, Silahlı Kuvvetler’in kendi içinde hatası var dedim. Birkaç örnek verdim, bunu hala söylüyorum” diye konuştu.Batum, yaptığı konuşmada bugün şerefiyle erinden en tepedeki askere kadar görev yapan askerleri dışarıda bırakarak konuştuğunu kaydederek “Bugün Hilmi Özkök’ün altındaki bütün askerler yargılanıyor, darbe yapmaktan. Özkök ‘Ne yapıyorsunuz, bunlar benim arkadaşlarım, bunlar darbeci ya da değil’ demesi lazım. Ne yapıyor, ben ‘Kasaptaki ete soğan doğramam’ diyor. Bu kâğıttan kaplan gibi çökmenin görüntüsü değil midir?” diye sordu. Batum, Balyoz davası kapsamında 102 subayın da tutuklanmak istendiğini, buna da sessiz kalındığını söyledi. Batum, şöyle konuştu:“Bunun içinden cımbızla aldığınız zaman eğer sözlerimden ‘ordu güçsüz, ordu hiçbir şey yapamıyor’ görüntüsü çıkıyorsa bütün CHP’lilerden, ordunun o şerefli üyelerinden özür dilerim. Ama baktığınızda ordunun bu psikolojik harekata karşı bir şeyler yapması gerekirdi.Ama ordu bu psikolojik harekatın altında kalınca, o Hilmi Özkök, Yaşar Büyükanıt ağzını açmayınca bu ülkede bir teğmen 29 ay içerdeyken, 29 ay sonra bu kanıtın düzmece olduğu ortaya çıktığında ‘Bu bizim ordumuzun şerefli bir subayıydı, okul birincisiydi. 29 ay bunun için mi içerideydi, hukuken bunu içinize sindiriyor musunuz’ demediyse bu, psikolojik harekatın onu yıktığını söyleyen kanıttır, onu söyledim.”CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum hafta sonunda Zonguldak’ta yaptığı bir konuşmada, “Koca bir askeri yıktılar, meğer kâğıttan kaplanmış, biz bunu asker zannedermişiz, meğer ABD içini oymuş. O koca ağacı hop diye yıktılar. Ancak CHP’yi yıkamadılar” ifadesini kullandı.Batum, gazetecilerin sorularını yanıtlarken şöyle dedi: “Bunlar daha önce ordunun tamamıyla yıpratılması için doğrudan doğruya görev almış kişilerdir. Reşadiye’deki saldırı yapıldığında bunu TSK yapmış olabilir diyen Bülent Arınç’tır. Biz, bu oyunun içinde yer alan AKP’nin yöneticilerini ordunun da yıpratılmaması gereken bir kurum olduğu noktasına çekebilmişsek başarılı olduğumuzu düşünüyorum.”Süheyl Batum, Ak Parti’nin demokratik açılım projesini destekleyen Sezen Aksu için “Sazan Aksu” benzetmesi yaparak tartışma yaratmıştı. Batum, 6 Ağustos 2010’da sanatçının demokratik açılım konusunda destek vermeyen CHP’ye yönelik, “Desteklemezseniz iki cihanda lekelisiniz” sözlerini anımsatarak “Biz onu Sezen Aksu zannediyorduk. Biz ne bilelim onun ‘Sazan Aksu’ olduğunu” ifadesini kullanmıştı. Batum, 8 Aralık 2010’da Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Ak Partili Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’ya yumurta atılan panelde de konuşturulmayınca öğrencilere “Bu yaptığınız faşizm” karşılığını vermişti. Batum tepkiler üzerine yaşanan gerginliği azaltmaya çalışmış ancak konuşmasını yapamadan üniversiteden ayrılmıştı. Batum son olarak Ergenekon’dan tutuklu gazeteciler Tuncay Özkan ve Mustafa Balbay’ın CHP’den milletvekili adayı olabileceklerini söylemiş daha sonra da kendi görüşü olduğunu ifade etmişti. Ancak, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ertesi gün bu açıklamayı doğrulamamıştı.