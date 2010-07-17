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Ordu'nun Fatsa ilçesinde heyelan

Ordu’nun Fatsa İlçesi Bolaman Beldesi’nde sağanak yağmur sonrasında meydana gelen heyelanda 3 işyeri toprak altında kaldı.

17 Temmuz 2010 03:00

T24- Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Beldesi’nde, dün gece başlayan ve giderek etkisini artıran sağanak yağmur sonrasında belde merkezindeki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Samsun - Ordu eski karayolu kenarında bulunan büfe, berber ve bir kahve, meydana gelen heyelan nedeniyle toprak altında kaldı.

Heyelan sırasında işyerlerinde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Eski karayolu bir süre ulaşıma kapandı. Ekipler yol açma çalışmaları yaparken, işyerleri toprak altında kalan kişiler de malzemelerini kurtarmaya çalıştı. Fatsa Kaymakamı Selman Yurdaer, beldeye giderek incelemeler yaptı. Kaymakam Yurdaer, meydana gelen heyelanda can kaybının olmadığını belirterek, toprak birikintileri nedeniyle kapanan yolun tekrar trafiğe açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Diğer taraftan Fatsa’nın Fatih Mahallesi’nde sağanak yağmur nedeniyle 5 katlı iki binanın istinat duvarları yıkıldı. Alt katta kalan bir dairenin içine toprak doldu. Bu olay da da can kaybı olmadığı belirtildi. İlçede hasar tespit başladı.

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