Ordunun demokrasiyi korumakla görevli olduğu tek ülke

İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, “Türkiye dünya üzerinde demokratik olmayan bir kurumun, yani ordunun, demokrasiyi korumakla görevli olduğu tek ülkedir" dedi.

ABD'de yayımlanan savunma dergisi Defense News'a röportaj veren Şimon Peres, “Erdoğan ülkesini İsrail'le ortaklıktan uzaklaştırıp radikal İslam'a doğru mu götürüyor?" sorusuna şöyle cevap verdi:

“Türkiye dünya üzerinde, demokratik olmayan bir kurumun, yani ordunun, demokrasiyi korumakla görevli olduğu tek ülkedir. Gerçekten de öyleydi. Ancak ordunun rolü değişti. Şimdi soru, Erdoğan'ın kendi Müslüman nüfusunu demokrasiye doğru mu götüreceği, yoksa demokratik güçlerin daha İslamcı bir devlet mi isteyeceğidir" yanıtını verdi.





Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi üyeliğe almakta ayak diremesinin Ankara'da hayal kırıklığına yol açtığını ve Ankara'nın yeni arayışlar içine girmesine neden olduğunu kaydeden İsrail Cumhurbaşkanı, Erdoğan'ın farklı doğrultuda gitmeye daha ne kadar devam edeceğini bilemediğini söyledi.

Şimon Peres, Türkiye'nin İsrail ile Suriye arasında rol oynamak istediğini hatırlatarak, “Ancak bir arabulucu olursanız, bir tarafa yakın olmaktan vazgeçip ortada durursunuz" dedi.



İsrail Cumhurbaşkanı, “Ankara Suriye ve İran'la stratejik ilişkiler peşinde koşarken, İsrail, Türkiye'ye yüksek teknolojili silahlar satacak mı?" şeklindeki sorusuna ise, “İşbirliği konusunda çok dikkatli olmalıyız, çünkü bu ilişki uzun yıllar içinde oluştu. Türkiye bölgemizde saygın bir ülkedir ve NATO üyesidir. Sabırlı olmalı ve haritayı iyi okuyup iki ülke arasındaki anlık gerginliklerin kurbanı olmamalıyız" diye cevap verdi.

Peres, Türkiye'nin İran'ın yanında yer almasının dünya ölçeğindeki saygınlığını azaltacağını da öne sürdü.



Öte yandan İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben Eliezer'in Türkiye ziyareti İsrail'den gelen çelişkili mesajların gölgesinde başladı. Dışişleri Bakanı Avigdor Liebermann'ın "Türkiye, Suriye-İsrail arasında arabulucu olamaz. Ziyaret, İsrail Dışişleri ile koordineli değil" açıklaması kafaları karıştırdı. Ancak Binyamin Ben Eliezer, CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda net konuştu, "İsrail hükümetini temsilen buradayım. Türkiye Ortadoğu'da tarafız arabulucu olmalı" dedi.



CNN TÜRK'e konuşan Eliezer, "Demokratik toplumlarda yaşıyoruz. Dışişleri Bakanı Liebermann benden farklı düşünüyor olabilir ama şunu hatırlatayım; ben burada kendi şahsım adına bulunmuyorum, ben burada İsrail hükümetini ve İsrail Başbakanı'nı temsilen bulunuyorum" dedi.



Türkiye'nin Ortadoğu konusunda söz sahibi olması gerektiğini belirten Eliezer, "Türkiye küçük bir ülke değil; önemli, büyük, güçlü bir ülke. Kenarda oturup hiçbir şey söylememek Türkiye'nin politikası olamaz. Ortadoğu'da istikrarsızlık Türkiye'nin de çıkarına değil. Ancak Türkiye tavır belirlerken tarafsız olmalı. Türkiye, taraflar arasında arabuluculuk yapabilmek için tarafsız olmalı" ifadesini kullandı.



İsrail Dışişleri: "Hakaretlerden sonra..."



İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Liebermann ziyaret öncesi sert mesajlar vermiş ve "Türkiye'nin son dönemdeki hakaretlerden sonra İsrail ile Suriye arasında arabulucu olması mümkün değil" demişti.



Ben Eliezer'in ziyaretinin önemli olduğunu söyleyen Dışişleri Bakanı, ancak gezinin Dışişleri Bakanlığı tarafından kararlaştırılmış olmadığını belirtmişti







