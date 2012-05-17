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Artık orduevine türban, sarık, cübbe ve takke ile giriş serbest

'Girişlerde kılık ve kıyafeti düzenleyen yönetmelik değişti. "Sakallı, cübbeli ve türbanlı elbiseyle girilmez" ifadesi değişti'

17 Mayıs 2012 12:47

Orduevleri, askeri gazinolarda gerçekleştirilecek düğünlere katılan misafirlere yönelik türban, sarık, cübbe ve sakal yasağı kaldırıldı.

Orduevleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliği’nde gerçekleştirilen değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülecek yönetmeliğin, düğün salonu kiralama işlemlerine yönelik Ek-27 nolu formda yapılan değişiklikle, orduevlerine türban, sarık, cübbe ve takke ile giriş serbest hale geldi.

Eski yönetmelikte yer alan “Yaşının ilerlemesi nedeniyle dini inançlarına uygun olarak sade bir şekilde sakal bırakmış kişiler ile yaşlı annelerden yüzü açık olacak şekilde eşarplı olanların dışında; a) Sakallı, cüppeli, sarıklı, takkeli, türbanlı vb. gibi çağdaş olmayan kıyafetlerle gelenler, b)Günlük sakal tıraşı olmamış, ütüsüz ve kirli elbiselerle gelenler, c) Yabancı uyruklu kişiler ordu evine giremezler” ifadeleri çıkarıldı.

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