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ORDUEVLERİNDE SİVİL PERSONEL ÇALIŞACAK ANKARA (A.A)

25 Ocak 2011 12:17

-ORDUEVLERİNDE SİVİL PERSONEL ÇALIŞACAK ANKARA (A.A) - 25.01.2011 - Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait sosyal tesislerde askerlerin yerine sivil personelin istihdamına yönelik yürütülen çalışma başladı. Yeni düzenleme kapsamında Ankara'daki orduevlerinde askerler birçok görevlerini sivil memurlara devretti. Edinilen bilgiye göre, TSK tarafından sosyal tesislerde askerler yerine sivil personelin istihdam edilmesi konusunda çalışma başlatıldı. İlk olarak bir orduevinde yapılan pilot uygulamanın olumlu sonuç vermesinin ardından diğer bazı orduevlerinde de söz konusu uygulamaya geçildi. Bu kapsamda Ankara'daki orduevlerinde askerler garsonluk, aşçılık ve servis elemanlığı gibi bazı görevlerini sivil memurlara devretti. Askerlerin sosyal tesislerin dış koruması yönündeki görevleri ise sürüyor. Düzenlemenin Temmuz ayına kadar İstanbul ve İzmir'deki orduevlerinde de hayata geçirilmesi planlanıyor. Diğer orduevlerinde ise zamanla aynı düzenlemeye geçilecek. Öte yandan bu kapsamda orduevlerinde çalıştırılmak üzere aralıklarla sivil memur alınacağı da öğrenildi.

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