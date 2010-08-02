-ORDUEVİ ÖNÜNDE PROTESTO İSTANBUL (A.A) - 02.08.2010 - Fenerbahçe Orduevi önünde toplanan Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukat, ''Balyoz davası'' sanıklarının, orduevlerinde tutulduğunu iddia ederek, bu durumu protesto etti. Fenerbahçe Orduevi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cahit Özkan, 102 ''Balyoz davası'' sanığı hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yakalama kararı verdiğini, ancak aradan 10 gün geçmesine rağmen bu sanıklardan sadece 2 tanesinin yakalanabildiğini söyledi. Özkan, bu durumun kamuoyunda, ''Bu kişilerin Genelkurmay Başkanlığı tarafından himaye edildiği'' düşüncesini akıllara getirdiğini savunarak, şöyle dedi: ''Genelkurmay Başkanlığı geçmişte olduğu gibi bugün de hukuk devletinin gereği olan yargı kararlarının yerine getirilmesini zorlaştırmaktadır. Kamuoyu tarafından 100'e yakın 'Balyoz davası' sanığı askeri personelin orduevlerinde himaye edildiği kanaati hakimdir. TCK'da bu eylem suç olarak tanımlanmıştır.'' Gruptakiler, basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.