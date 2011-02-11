-ORDUDAN MÜBAREK'E DESTEK KAHİRE (A.A) - 11.02.2011 - Mısır ordusu ağırlığını Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in istifa etmeden yetkilerinin büyük bir kısmını yardımcısı Ömer Süleyman'a devretmesinden yana koydu. Ordudan iki gün içinde yapılan ikinci açıklamada, silahlı kuvvetlerin, Mübarek'in iktidarın barışçıl bir şekilde değişmesine ve bu yıl sonunda özgür ve adil başkanlık seçimlerinin yapılmasına yönelik planını onayladığı bildirildi. Savunma Bakanı Mareşal Hüseyin Tentavi'nin başkanlığında toplanan Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'nin toplantısının ardından yapılan açıklamada, "şu andaki şartlar ortadan kalkar kalkmaz" ülkede 30 yıldır yürürlükte olan olağanüstü hal yasasının da kaldırılacağı belirtildi. -"AKİL ADAMLAR" ARASINDAN ATANA- Mısır Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'ın Başbakan Ahmet Şefik'ten, "milli diyalog" için bir başbakan yardımcısı atamasını istediği bildirildi. Resmi haber ajansının bildirdiğine göre Süleyman, muhalefet güçleri ve bağımsız şahsiyetlerle diyaloğun yürütülmesinde sorumluluğu alacak bir başbakan yardımcısı atanması ve bu kişinin, ülkedeki krizin çözümü için hükümetle görüşmelerde bulunan "akil adamlar" arasından seçilmesini istedi. "Akil adamlar" konseyinde önde gelen işadamları, akademisyenler ve hukukçular bulunuyor.