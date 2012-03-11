Ordu'dan galip çıkmadı

T24 - Spor Toto Süper Lig'de 30. hafta maçında Orduspor uzun süre önde götürdüğü maçta Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı.

Ev sahibi Orduspor'da sakatlıkları süren Hasan Kabze ve Numan Çürüksu, Beşiktaş ise sakatlıkları olan Hilbert, Tanju Kayhan, Almeida ve Bebe takımdaki yerlerini alamadı. Ayrıca siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Carvalhall Quaresma, Ersan Adem Gülüm ve Sivok gibi isimleri Ordu'ya götürmedi.

Maçın ilk dakikalarında ev sahibi Orduspor daha üstün bir oyun ortaya koyarken, Beşiktaş ise daha çok kontraataklarla gol arayan ekip oldu.

Stancu ile pozisyonlar üreten Orduspor'da bu oyuncuya orta sahadan Hakan Özmert, Culio ve Javito gibi isimler destek veriyordu.

Beşiktaş'da hücumda tek forvet olarak Mustafa Pektemek yer alırken, Holosko ve Simao bu oyuncuya destek oluyordu.

İlk yarının golsüz bitmesi beklenirken Beşiktaş'ta kaleci Rüştü'nün ve savunmanın büyük hatasında dakikalar 45'i gösterdiğinde Stancu takımını 1-0 öne geçirdi.

İlk yarıda başka gol olmayınca devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya Beşiktaş'ta Holosko'nun yerine Edu oyuna dahil oldu.

Edu 71. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla mükemmel bir vuruş yaptığı ve top önce direğe sonra Orduspor ağlarına gitti ve skor 1-1 oldu.

Son 19 dakikada iki takımın da gol çabası sonuç vermeyince maç 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 50'ye çıkarken, Orduspor ise puanını ise 30'a yükseltti.