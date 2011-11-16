-Ordudan ayrılan askerlerden askeri hedeflere saldırı BEYRUT (A.A) - 16.11.2011 - Suriye'de ordudan ayrılanların oluşturduğu Özgür Suriye Ordusu'nun, Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın başkent Şam yakınlarındaki askeri hedeflerine saldırılar düzenlediği bildirildi. Özgür Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada, en büyük saldırının, Hava Kuvvetleri İstihbaratı'nın Şam'ın Harasta banliyösünde bulunan tesisine bu sabah düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, diğer saldırıların Şam'ın Duma, Kabun, Arabin ve Sakba banliyölerindeki askeri kontrol noktalarına yapıldığı kaydedildi. Suriye güvenlik güçleri ve askeriyle ordudan ayrılan askerler arasında Dara'da önceki gün çıkan şiddetli çatışmalarda 34 asker ve güvenlik gücü mensubu öldürülmüştü.