Ordudan atılan 1800 askere dönüş yolu gözüktü

T24

Araştırma kadroları



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararıyla ordudan atılanlara yargı yolunu açan yasal düzenlemenin TBMM’ye gönderileceğini ve yarın Milli Savunma Komisyonu’nda görüşüleceğini açıkladı.Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:YAŞ mağdurlarına yargı yolunu açan yasal düzenlemenin kapsamı geniş olan askeri uyum yasasından ayıklanarak TBMM’de gönderileceğini belirten Gönül, yarın Meclis Milli Savunma Komisyonu’nda görüşüleceğini kaydetti. Gönül, komisyonun YAŞ düzenlemesini, Sözleşmeli Er Tasarısı’yla birlikte ele alacağını vurguladı.YAŞ kararlarıyla atılanların sayısının yaklaşık 1800 olduğunu belirten Gönül, yasanın çıkmasının ardından, YAŞ nedeniyle atılanlara, uygun bulunması halinde yeniden görev verileceğini kaydetti. Gönül, şunları söyledi: “YAŞ nedeniyle ihraç edilenler bakanlığa başvuracak. Bakanlık ya reddedecek ya kabul edecek. Reddederse yargıya gidebilecekler. Kabul edilirse bulunduğu rütbe itibariyle intibakları yapılacak. Emekliliği hak etmişse emekli olacak. Başka kurumda da görevlendirmeler olacak. Araştırma görevlisi kadroları ihdas edilecek. Sayıları 1800 civarında.” 403 yıla kadar hapsi istenen eski Askeri Savcı Hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok’un bilgisayarındaku 397 dosyayı sildirdiği tespit edilen Genelkurmay Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu için soruşturma izni vermeyen Bakan Vecdi Gönül, bunun nedenini, “Şikayete bağlı bir konuydu. Ast üst ilişkisi olmaması nedeniyle vermedim” diye açıkladı.