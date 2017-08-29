Ordu'da üzerine fındık çuvalı düşen işçi öldü

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da çalıştığı fındık fabrikasında hareket halindeki kamyonetin kasasından üzerine fındık çuvalı düşen 52 yaşındaki Yılmaz Orhan, kaldırıldığı hastanede öldü.

Olay Ordu\'nun Altınordu İlçesi merkezinde meydana geldi. Bir fındık fabrikasında çalışan Yılmaz Orhan, içinde fındık çuvalları yüklü ve hareket halindeki kamyonetin kasasında iken, üzerine fındık çuvalı düşmesi sonucu yaralandı. Boyun bölgesinde kırık meydana gelen Yılmaz Orhan, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.



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