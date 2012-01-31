-Ordu'da trafik kazası: 4 ölü ORDU (A.A) - 30.01.2012 - Ordu'nun Fatsa ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu, 4 kişi öldü. Ordu'dan Samsun yönüne giden İsmail Hakkı Gedikli yönetimindeki 35 DA 4806 plakalı otomobil, Bolaman beldesi yakınlarında Şevket Sarıca'nın kullandığı 42 YB 238 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücü İsmail Hakkı Gedikli ile beraberindeki Hasan Çanakcıoğlu, Rızvan Çakar ve Ali Mercimekçi olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası Ordu Samsun Karayolu bir süre trafiğe kapalı kalırken, ölen 4 kişinin cenazeleri Fatsa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.