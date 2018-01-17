Ordu'da toprak kayması nedeniyle yol ulaşıma kapandı

Nedim KOVAN/KABADÜZ (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Kabadüz ilçesinde meydana gelen toprak kayması nedeniyle bir mahallenin yolu ulaşıma kapandı.

Kabadüz ilçesine bağlı Karakiraz Mahallesi Gamburoğlu mevkiinde dün gece toprak kayması meydana geldi. Toprak ve kaya parçalarıyla kapanan yolun açılması için ekipler çalışma başlattı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, toprak kayması nedeniyle mahalleye ulaşımın Karakiraz Maraşoğlu ve Topcuoğlu semtlerinden sağlandığını, yol açma çalışmalarının da ekipler tarafından sürdürüldüğünü belirterek, şöyle oeoi:

\"Toprak kaymasının olduğu bölgede daha önceki yıllarda da küçük çaplı heyelanlar olmuştu. Bölgede Karayolları tarafından yol çalışması yürütülüyor. Hava koşullarının iyileşmesiyle bu çalışmalarda sürecek. Kapanan yolun açılması için çalışma sürüyor. Toprak kaymasını önlemek amacıyla buraya taş duvar yapılacak. Ulaşım alternatif yollardan sağlanıyor.\"



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