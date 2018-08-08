T24 LogoT24 Logo
Gündem

 ORDU'DA TONLARCA FINDIK DENİZE AKTI

- Denizde "fındık" adası Haber: Cem TURSUN - İstanbul DHA Ordu'da sel felaketinde tonlarca fındık denize aktı

08 Ağustos 2018 22:25

- Denizde \"fındık\" adası

Haber: Cem TURSUN - İstanbul DHA
Ordu\'da sel felaketinde tonlarca fındık denize aktı.
Ordu\'da felakete neden olan sel tonlarca fındığın denize akmasına neden oldu. Fatsa\'da denize akan fındıklar açıkta birikti. Bir adacığı andıran fındıklar ilginç görüntü oluşturdu.
Aşırı yağışın en fazla etkilediği bölgelerden Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık, ilçede 30 tona yakın fındığın sel sularıyla Karadeniz\'e aktığını açıkladı.

Görüntü Dökümü:
----------
-Bölgeden sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar

DHA FEED
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DenizdeCem TURSUNDHA OrduOrduFatsaBirAşırıBelediye BaşkanıYanıkKaradenizGörüntü Dökümü BölgedenFEED
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24