Ordu'da TEDES yerine EDS geliyor

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da Karadeniz Sahil Yolu\'na kurulan ve yaklaşık 500 bin sürücünün hız ve kırmızı ışık ihlali nedeniyle ceza yediği, Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) kaldırılarak yerine Elektronik Denetim Sistemi (EDS) uygulaması için çalışmalar başlatıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye\'de ilk kez pilot bölge olarak Ordu\'da uygulanan TEDES Projesi, 18 Kasım 2015\'te faaliyete geçti. Ordu\'dan geçen Karadeniz Sahil Yolu\'na 19 kule radar cihazı ile 11 adet araç plaka tanıma sistemi konuldu. 10 ay aktif kalarak İçişleri Bakanlığı tarafından alınan kararla uygulaması durdurulan TEDES\'le yaklaşık 500 bin sürücüye kırmızı ışık ve hız ihlalinden cezai işlem uygulandı. 9 Eylül 2016 tarihinde durdurulan TEDES\'in yerine EDS sistemi kurulması için ise yeni bir çalışma başlatıldı. Karadeniz Sahil Yolu\'nun geçtiği Fatsa ve Ünye İlçesi\'nde sürücülerin bilgilendirilmesi amacıyla EDS sistemi için hız limitlerini gösterir levhalar ve yazılar yazılmaya başladı. Çalışmalar halen devam ederken, Ordu il sınırları içinden geçen Karadeniz Sahil Yolu boyunca EDS sistemi uygulaması olacağı belirtildi. Sistemin henüz ne zaman faaliyete geçeceği bilinmezken, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından duyrulacağı da öğrenildi.



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