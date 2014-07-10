Ordu'da 'tahrik eden' heykellerin kaldırılması için anket yapılacak

Belediye Başkanı AKP'li Engin Tekintaş, "Heykeller tahrip edilince çok şikayet alıyoruz. Tahrik konusu olmasına müsaade etmek istemeyiz. Heykellerin kaldırılıp kaldırılmayacağı konusunu, yapacağımız anket sonucuna göre değerlendireceğiz" dedi.

Ordu Belediyesi tarafından 2 yıl önce düzenlenen 2'nci Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu'na katılan 8 heykeltıraş tarafından 12 heykel yapıldı.

6 heykel Sırrıpaşa Caddesi, İsmetpaşa Caddesi, Menekşe Sokak ve Tahıl Pazarı'nda belirlenen kaidelere konulurken, 6 heykel de Bahçelievler Mahallesi'ndeki Tayfun Gürsoy Parkı'na yerleştirildi. İçlerinde bulunan kadın heykellerin üzerlerine sprey boya ile 'Edep yahu' yazılması üzerine belediyenin isteği üzerine Ordu'ya gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü'nde yüksek lisans yapan öğrenciler, heykelleri temizleyip onardı.

Temizlenen heykellerden bir bölümü kentin en fazla ilgi gören, Mobese kameralarının bulunduğu Ada Park, Boztepe, Tahılpazarı Mevkileri'ndeki alanlara yerleştirilirken bir kısmı da yine Bahçelievler Mahallesi'nde park içinde bırakılarak üzerleri siyah bir örtüyle örtüldü. Ancak örtüleri kesilince buradaki heykeller de kaldırılarak Tayfun Gürsoy Parkı ve belediye binası önündeki parka yerleştirildi.

Ordu'nun 30 Mart yerel seçimleri ardından Büyükşehir Belediyesi olmasıyla birlikte kent merkezi Altınordu İlçesi oldu ve seçimde Ak Partili Engin Taştekin Altınordu Belediye Başkanı seçildi. Başkan Tekintaş, çeşitli parklarda bulunan heykellerin sürekli sprey boya ve yazılarla tahrip edildiğinden şikayet aldıklarını, bu sorunu halkla yapacakları anket sonucuna göre çözmeye çalışacaklarını açıkladı.

Heykellerin Ordu'nun Belediye eski Başkanı CHP'li Seyit Torun döneminde yapıldığını ve parklara yerleştirildiğini belirten Tekintaş, şunları söyledi:

"Altınordu Belediyemiz, Ordu Büyükşehir Belediyesi kurulduktan sonra kurulan yeni bir belediye. Altınordu Belediyemizin çözüm üretmesi gereken konulardan bir tanesi de bu. Heykellerin üzerine yazılan yazılara, yapılan kazılara bakıyorsunuz, heykellerle ilgili konuda ciddi bir handikapın var olduğunu ifade etmek lazım. Bugüne kadar ekonomik olarak belli masraflar yapılmış. Vatandaşımıza da 'Ne olmalıdır?' diye soracağız."

"Sorulara cevap veremiyoruz"

Birçok kişi gibi kendisinin de bazı heykellerin ne ifade ettiğini bilemediğini, bazılarının da uygunsuzluğuyla ilgili şikayetler aldıklarını vurgulayan Başkanı Tekintaş, şöyle devam etti:

"Ne ifade ettiğini benim de bir kısmını kestiremediğim, belki sanatseverin bir kısmının algıladığı, bunu yapan heykeltıraşın belki algıladığı şeylerin olduğu, ama temsil ettiği noktalarda zaman zaman vatandaşlarımızın sorularına bizimde cevap veremediğimiz bir ortamdayız. Bu heykeller yerleşirken bu anketlerin yapılması lazımdı. 'Buraya konulacak doğru mudur?' diye sorulması lazım. Biz şimdi milletimize 'Bunlar ne olmalıdır?' diye soracağız. Biz bu milletin hizmetine talibiz. Asla kavga ortamında olmayacağız. Burada tahrip edilen bir hususun sürekli milletin gündeminde tutularak bir tahrik konusu olmasına müsaade etmek istemeyiz. Örneğin belediye önündeki alanda bulunan heykellerle ilgili sorduğumuzda 'Şöyle olsun, bunu beğenmiyoruz' derse vatandaş bunu kaldırırız hiç problem değil."

"Anket sonucuna göre hareket edeceğiz"

Heykellerden bazılarının heykellerin kent kimliğine hiçbir katkısı olmadığını ifade eden Belediye Başkanı Tekintaş, şunları ekledi:

"Vatandaşlarımızdan heykellerle ilgili şikayetler var. Özellikle uygunsuzluğu, tahrip konusuyla ilgili, bulunduğu yerlerin uygun olmadığı, 'Bu figürler neyi ifade ediyor? Altınordu'ya ne sağlıyor? Ordu'nun hangi simgesidir ki bu burada bulunuyor?' diye soranlar var. Vatandaşın bize sorduğu bu soruları biz de vatandaşa anketle soracağız. Sorulara aldığımız cevaplara göre hareket edeceğiz. Sonuçta biz kentin kimliğini oluşturmaya çalışıyoruz. Gelecek planlaması yapıyoruz. Anketten çıkan sonuca göre sergilenmesi istenen bazı heykelleri yeni oluşturacağımız parklara taşıyabiliriz."