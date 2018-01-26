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Ordu'da şehit polis son yolculuğuna uğurlandı

Ali YAZAN/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Fatsa ilçesinde önceki gece devriye görevi yaparken yönetimindeki otomobilin denize düşmesi sonucu şehit olan 2 çocuk babası polis memuru Ümit İmdat (43), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı

26 Ocak 2018 19:17

Ali YAZAN/FATSA (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Fatsa ilçesinde önceki gece devriye görevi yaparken yönetimindeki otomobilin denize düşmesi sonucu şehit olan 2 çocuk babası polis memuru Ümit İmdat (43), düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Fatsa ilçesinde önceki gece, sivil polis otomobili ile liman içinde devriye görevi yapan Ümit İmdat, direksiyon kontrolünü yitirdi. Araç, yoldan çıkarak denize düştü. Kazada, polis memuru Hüsnü Ay yaralı olarak kurtulurken, sürücü koltuğunda oturan polis memuru İmdat suda kayboldu. Dalgıç polislerin yaptığı çalışmayla Ümit İmdat\'ın cansız bedeni bulunarak denizden çıkarıldı.
Şehit polis memuru Ümit İmdat için bugün Fatsa ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine, Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Ordu İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, şehidin yakınları, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Kayserili olan 2 çocuk babası şehit polis memuru Ümit İmdat, eşi Tuba İmdat\'ın isteği üzere Fatsa\'da son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin cenazesi, Fatsa İlçe Devlet Hastanesi morgundan alınarak Orta Büyük Camii\'ne getirildi. Burada Tuba İmdat, şehit eşinin tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit çocukları Alper (13) ve Zeynep (4) de cenaze törenine katıldı. Öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından, şehit polis memuru Ümit İmdat\'ın cenazesi Fatsa Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

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