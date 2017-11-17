Ordu'da şehidi 5 bin kişi uğurladı

Nedim KOVAN/DHA, (ORDU)- IRAK\'ın kuzeyindeki Avaşin- Basyan bölgesinde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 25 yaşındaki Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya, memleketi Ordu\'nun Altınordu ilçesinde, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törende gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Hakkari\'nin karşısında, Irak\'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde PKK\'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Ordu Gölköy İlçesi Akçalı Köyü nüfusuna kayıtlı Piyade Sözleşmeli Er Sefa Kabakkaya\'nın Türk bayrağına sarılı cenazesi, Altınordu ilçesine bağlı Şahincili Mahallesi\'ndeki baba ocağından alınarak Bahçelievler\'de bulunan Ulu Camii\'nin avlusuna getirildi. Burada düzenlenen törene Ordu Valisi Seddar Yavuz, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, şehit babası Birol Kabakkaya, annesi Nurcan Kabakkaya, ablası Ebru Biçer, yakınları, daire müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, polis ve askeler ile yaklaşık 5 bin kişi katıldı.

Oldukça bitkin görünen Nurcan- Birol Kabakkaya çifti, taziyelerle teselli bulmaya çalıştı.

GÖZLERİNİ TABUTTAN HİÇ AYIRMADILAR

Abla Ebru Biçer, şehit kardeşinin beresini elinden hiç bırakmayarak, annesi Nurcan Kabakkaya ile tabuta sarılıp ağladı. 2 çocuk annesi Nurcan Kabakkaya, \"Aşkım, canım oğlum seni çok seviyorum aşkım\" diyerek gözyaşı döktü. Ardından tabutun karşısında sandalyeye oturan ev hanımı Nurcan Kabakkaya ve inşaat işçisi Birol Kabakkaya, şehit oğullarının tabutundan gözlerini hiç ayırmayarak, dakikalarca çerçeveli fotoğrafına bakıp, büyük hüzün yaşadı.

HAKKARİ\'YE GEÇİCİ GÖREVLE GİTMİŞ

Bekar olan şehit Sefa Kabakkaya\'nın 7 Mart 2016 tarihinde Bingöl 49\'uncu Komando Tugay Komutanlığı\'nda Sözleşmeli Er olarak göreve başladığı, geçici olarak Hakkari Şemdinli bölgesine göreve gittiği belirtildi.

Şehit Sefa Kabakkaya\'nın cenazesi, cuma namazına müteakip Ulu Camii\'de İl Müftüsü Mürsel Öztürk\'ün kıldırdığı cenaze namazının ardından, Eskipazar\'da bulunan Garnizon Şehitliği\'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.



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