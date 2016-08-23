Ordu'da mevsimlik işçilerle mahalleli arasında kavga çıktı; 2 kişi bıçakla yaralandı

Ordu’nun Gölköy ilçesinde, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden fındık hasadına gelen bir grup fındık işçisiyle, mahalle halkı arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan muhtar Metin Çelenk ile ağabeyi Tekin Çelenk bıçaklanarak yaralandı. Mahalle halkı, kavgaya karışan fındık işçilerinin bulunduğu evin önünde toplanırken, işçiler evden askerler tarafından zırhlı araçla alınarak karakola götürüldü.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Nedim Kovan'ın haberine göre, Ordu’nun Gölköy ilçesine bağlı Damarlı Mahallesi’nde dün gece meydana gelen olayda iddiaya göre, Diyarbakır’dan fındık hasadı için bölgeye gelen, bir grup fındık işçisi ile buradaki vatandaşlar arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Damarlı Mahalle Muhtarı Metin Çelenk ve ağabeyi Tekin Çelenk olay yerine gitti. Kavgayı ayırmaya çalışan Çelenk kardeşler, iddiaya göre, fındık işçileri tarafından bıçakla yaralandı. Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada ilk müdahalesi yapılan Metin Çelenk, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne, Tekin Çelenk ise Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Polis, olayların büyüme ihtimaline karşı hastane bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Mahalle halkını garnizon komutanı ikna etmeye çalıştı

Olayın ardından köylüler, kavgaya karışan fındık işçilerinin kaldığı evin önünde toplanarak tepki gösterdi. Jandarma evin çevresinde güvenlik tedbiri alırken, kalabalık taşla evin camlarını kırdı. Gergin bekleyişin ardından bölgeye gelen İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay Sedat Sarıkaya, mahalle halkını dağılmaları için konuşarak ikna etmeye çalıştı. Olayın şüphelileri henüz tespit edilemezken, 5 saat aradan sonra olay yerinde bulunan komandolar tarafından evden çıkarılan 6 işçi, zırhlı araçla bölgeden uzaklaştırılarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.