Ordu'da mahallede heyelan; riskli evler tahliye edilecek

Nedim KOVAN-Ali YAZAN/KABATAŞ (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Kabataş ilçesine bağlı 650 nüfuslu Şifasuyu Mahallesi\'nde 7 yıldır yaşanan toprak kaymaları, son yağışlarla birlikte tekrar görülmeye başladı. Mahallede teknik inceleme yapan ekipler, riskli hale gelen bina ve evlerin tahliye edileceğini belirtti.

Kabataş ilçesine bağlı 650 nüfuslu Şifasuyu Mahallesi\'nde 7 yıldır zeminde kaymalar yaşanıyor. Önceki gün yağışla birlikte mahallede yeniden toprak kayması meydana geldi. Afet ve Acil Durum (AFAD) ekipleri mahallede teknik inceleme gerçekleştirdi. Mahallede yer altı sularının zemini kaydırdığı tespit edildi. İlk etapta heyelan riski altında olduğu belirlenen Şifasuyu Mahallesi\'ndeki Gülbahçe Küme Evleri\'nin tahliye edilmesine karar verildi. Tahliye edilecek bina sayısı ile ilgili açıklama yapılmadı. AFAD ekiplerinin gelecek günlerde yapacağı detaylı jeolojik incelemenin ardından mahalledeki riskli yapıların sayısının belirleneceği ve tahliyelerinin sağlanacağı açıklandı.

Ordu Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, İl Afet ve Acil Durumu Müdürü Osman Işık heyelanlı bölgede incelemelerde bulundu. Vali Yavuz, heyelanlı bölgede can ve mal emniyetinin sağlanması, risk altında olan yerlerin boşaltılması konusunda Kabataş Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel\'e talimat verdi.

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLMİŞTİ

Heyelan yaşanan bölgenin 2012 yılında Bakanlar Kurulu tarafından \'Afete Maruz Bölge\' ilan edildiğini hatırlatan Vali Seddar Yavuz, \"Yaptığımız incelemelerden, yer altı sularının zemini kaydırdığı, daha önce de burada çeşitli heyelanların olduğu belirlendi. Önümüzdeki süreçte de burada heyelan hareketliliğinin devam edeceği konusunda fikir birlikteliği mevcut. AFAD Başkanlığı\'ndan gelecek yeni bir ekip arazide çalışma yapacak. Netice itibarıyla güzel bir iş birliğiyle buradaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmüş olacağız\" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ise \"AFAD\'ın yapacağı teknik çalışma bizim için çok önemli. Ancak, acil olarak mevcut yolları açık tutmanın gayretini göstereceğiz. İçme suyu sorunuyla ilgili kısmını da OSKİ tarafından hızlı bir şekilde çözülecek. En temel sıkıntı ulaşımın sağlanmasıdır. AFAD\'ın da desteği ile hızlı bir şekilde hem drenaj hem altyapı çalışmalarına başlayacağız. Yapılacak çalışmalarda yörede yaşayan vatandaşlarımızın da fedakârlıkta bulunması lazım\" diye konuştu.



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