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Ordu'da Kürt işçilere saldırı; 2 kişi yaralandı!

6 işçi kaldıkları evden askerler tarafından zırhlı araçla alınarak karakola götürüldü

23 Ağustos 2016 22:04

Ordu’nun Gölköy İlçesi’nde, fındık hasadına giden Kürt işçiler bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında iki kişi bıçaklanarak yaralandı.

İMC'de yer alan habere göre, saldırıyı engellemeye çalışan Damarlı Mahalle Muhtarı Metin Çelenk ve ağabeyi Tekin Çelenk, bıçakla yaralandı.

Gölköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak burada ilk müdahalesi yapılan Metin Çelenk, ambulansla Ordu Devlet Hastanesi’ne, Tekin Çelenk ise Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Saldırgan grup, ardından, fındık işçilerinin kaldığı evin önünde toplanarak, evin camlarını kırdı.

6 işçi kaldıkları evden askerler tarafından zırhlı araçla alınarak karakola götürüldü.

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