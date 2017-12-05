Ordu'da kaza: 4 ölü, 2 yaralı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU\'da meydana gelen trafik kazasında, 3\'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza bu akşam Ordu\'nun Altınordu İlçesi Eskipazar mevkiinde meydana geldi. Zeki Demir\'in kullandığı 52 DP 322 plakalı kamyonet Ulubey-Ordu karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip, Ertan Bordanacı\'nın kullandığı 52 FC 827 plakalı araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Kazada ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Zeki Demir, otomobil sürücüsü Ertan Bordanacı, eşi Birgül Bordanacı ve annesi Taliye Bordanacı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ertan Bordanacı\'nın kazada yaralanan 2 çocuğu da hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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