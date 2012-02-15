Ordu'da 'İstiklâl, Hürriyet, Cumhuriyet, İnönü' caddelerinin adları değiştirildi

T24 - Ordu’nun Aybastı İlçesi’ndeki 'İstiklal', 'Hürriyet', 'Cumhuriyet', 'İnönü' caddelerinin adları, 'halk alışamadı' iddiasıyla Belediye Meclisi kararıyla değiştirildi. Belediye Başkanı AKP'li İzzet Gündoğar, vatandaştan gelen talep doğrultusunda isimleri değiştirdiklerini söyledi. Eski Belediye Başkanı DSP’li Fehmi Küpçük ise, "Bunlar bizim toplumsal olarak en büyük değerlerimiz. Halktan kesinlikle böyle bir talep olduğunu düşünmüyorum. Bunlar ideolojik olarak alınan bir karardır" dedi.



Ordu’nun Aybastı İlçesi’nde 8’i AKP'li, 3’ü DSP’li 11 meclis üyesinin oy birliği ile alınan meclis kararıyla, 'halkın alışamadığı' gerekçesiyle 'İstiklal, Hürriyet, Cumhuriyet ve İnönü' caddelerinin adları değiştirildi. İstiklal Caddesi 'Hükümet', Hürriyet Caddesi 'Gölköy', Cumhuriyet Bulvarı ikiye bölünüp 'Fatsa' ve 'Reşadiye', İnönü Caddesi ise 'Lise Caddesi' oldu.



'Vatandaş eski isimleri kullanılıyordu"



Geçen 7 Şubat tarihinde yapılan toplantıyla alınan bu karar tepkileri de beraberinde getirdi. Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar, vatandaşlar ve sivil toplum temsilcilerinden gelen yoğun talep üzerine değişikliklerin yapıldığını savunarak şunları söyledi:



"Aybastı’nın gündeminde böyle birşey yok. Orada AK Partili’ler de var, DSP’liler de var. Oy birliğiyle aldık. Bir tek muhalif dahi çıkmadı. Bizim orada yaptığımız şu, bizden önce bu isimler değiştirilmişti. Biz o eski isimleri verdik. Yani herhangi siyasi içerikli şu veya bu değil. Başka bir niyetimiz yok. Herhangi bir ismi kaldırmak gibi düşüncemiz yok. Devletin kurumlarıyla da, Cumhuriyet’le de, hürriyetle de bir problemimiz yok. Bizden de daha çok bağlı adam göremiyorum. O yüzden herhangi bir sorunumuz yok. Vatandaştan böyle bir istek geldi genelde, 'eski isimler verilsin' diye. Vatandaş eski isimleri kullanıyordu. Cumhuriyet Bulvarı verilmiş ama, burası eskiden Fatsa Caddesi ve Reşadiye Caddesi’ydi. Vatandaş halen bu isimleri kullanıyordu. Gölköy Caddesi’ne farklı bir isim verilmiş ama vatandaş Gölköy Caddesi olarak biliyor."



'Karar ideolojik'



1999- 2009 yılları arasında Aybastı Belediye Başkanlığı görevinde bulunan ve o dönem cadde ve sokaklara bu isimleri veren DSP’li Fehmi Küpçük ise isim değişikliğine tepki gösterdi. Küpçük, "Ben İstiklal, Hürriyet, Cumhuriyet ve İnönü isimlerini rastgele koymadım. Bunlar bizim toplumsal olarak en büyük değerlerimiz. Şimdi halktan kesinlikle böyle bir talep olduğunu düşünmüyorum. Bunlar ideolojik olarak alınan bir karardır" dedi.